苹果收紧 App Store 开发者准则，严打 AI 不良内容与换皮“脱衣”应用

IT之家 10 月 20 日消息，苹果于上周末收紧开发者准则，禁止两类应用：一类是利用 AI 生成冒犯性内容的应用；另一类是伪装成普通应用通过 App Store 审核，上架后变身脱衣类应用，或是重点展示相关功能的应用。

苹果更新了准则中关于 AI 和用户生成内容的严苛条款，明确要求开发者必须设置充足的防范机制，对不良或冒犯性内容实施内容审核。

苹果在一篇博客文章中写道：“托管用户生成内容的应用，必须过滤违规素材，为用户提供举报不良内容的渠道，并且支持用户拉黑违规账号。App Store 同样禁止含有隐藏功能、未在文档说明功能的应用，包括在审核阶段刻意隐瞒真实用途，获批后才解锁‘脱衣’这类有害能力的应用，这种手段就是常见的钓鱼式欺诈（bait-and-switch）。”

苹果表示，如果应用新增了提交审核版本中不存在的功能，将会被下架。

这家 iPhone 厂商还修订了法律条款部分的表述，进一步强调将封禁贩卖人口、剥削儿童相关的应用。

苹果去年称，其审核机制阻止了超过 15 万款应用面向用户上线，并因欺诈与违规行为封禁 19.3 万个开发者账号。

IT之家注意到，今年 7 月，美国旧金山市责令苹果与谷歌清理并下架应用商店中的脱衣类应用。市检察官邱大卫（David Chiu）指控两家公司通过平台抽成，从这类应用中牟利。而在 4 月，Tech Transparency Project 的一份报告显示，两大科技巨头的应用商店内存在多款脱衣类应用，其中部分应用的分级标注为适合未成年人使用。