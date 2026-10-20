英伟达 Vera CPU 获 AI 初创公司 Modal 订单，杀入英特尔、AMD 主场

IT之家 10 月 20 日消息，据路透社报道，英伟达拿下又一家高速成长 AI 初创企业的中央处理器订单。在此之前，这家企业完全依赖英特尔与 AMD 的芯片。这是一个早期信号，说明英伟达进军这个长期由两大对手把持市场的战略已经初见成效。

云算力初创公司 Modal 面向 AI 开发者提供算力租赁服务。该公司表示，计划首次采用英伟达全新 Vera 中央处理器来托管智能体（AI agents），也就是能够替人类执行长周期任务的 AI 系统。在此之前，Modal 这类业务仅在英特尔和 AMD 芯片上运行。

Modal 上周完成了由 Accel 领投的 7.5 亿美元（IT之家注：现汇率约合 50.2 亿元人民币）融资，投后估值达 157.5 亿美元（现汇率约合 1,054.25 亿元人民币）。公司称预计下一年营收有望达到 10 亿美元（现汇率约合 66.94 亿元人民币）。Modal 表示其服务使用量增长两倍，同比营收增幅超过 15 倍。

Modal 当地时间周一称，早期测试显示这款英伟达新芯片能让 AI 智能体的任务处理吞吐量提升一倍，因此决定首次接入英伟达芯片方案，这需要 Modal 对底层软件进行深度改造。

不过首席执行官埃里克・伯恩哈德松（Erik Bernhardsson）特意强调，公司并不会放弃现有供应商。Modal 表示会采用混合算力集群，英伟达芯片将与当前的英特尔、AMD 设备并行部署，把不同任务调度到最适配的硬件上。

伯恩哈德松介绍，本次测试的对标对象是市面上已量产的英特尔、AMD 芯片。英伟达的这两家竞品厂商都在研发新一代产品，有望缩小与英伟达之间的性能差距。

“等新品上市，我们会进行测试。”他补充道，混合硬件架构意味着公司“随时可以部署性能最优的硬件”。

英伟达向投资者透露，本财年 Vera 芯片销售额目标至少 200 亿美元（现汇率约合 1,338.73 亿元人民币）。这是英伟达打入这个规模约 2,000 亿美元（现汇率约合 1.34 万亿元人民币）市场的开局。英伟达此前曾表示，OpenAI、Anthropic、甲骨文以及 Perplexity 这类 AI 初创企业也计划采用该芯片。