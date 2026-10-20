多省份发生用户访问请求异常跳转至博彩网站事件，国家互联网应急中心公布调查情况

IT之家 10 月 20 日消息，国家互联网应急中心今日发布关于中国境外自治域 AS 402425 恶意篡改部分 DNS 解析数据的调查报告。

近期，中国多个省份多次发生用户访问请求异常跳转至博彩网站的事件，对广大人民的财产安全和正常上网权利造成了严重危害。

官方表示，经分析，攻击者利用中国境外自治域 AS 402425，主要采取宣告虚假路由、篡改域名解析数据等手段进行攻击，危害范围广泛，特此公布有关调查情况，为全球相关国家、单位和广大网民有效发现和防范此类攻击提供借鉴。

IT之家附报告内容如下：

一、网络攻击过程

（一）通过宣告虚假路由劫持流量。攻击者在互联网路由注册库注册虚假源地址前缀和虚假自治域集合，利用其控制的自治域发布虚假源地址前缀和虚假短路径，对中国境内部分流量进行劫持。

（二）篡改劫持流量中的 DNS 解析数据。攻击者劫持流量后，对其中的 DNS 解析数据进行篡改，主要有两种手法：一是将 DNS 解析值直接修改为博彩网站地址；二是将 DNS 解析值指向恶意 DNS 服务器地址，用户向恶意 DNS 服务器请求域名解析时会返回博彩网站地址。

二、网络攻击定位

通过技术测量，确认域名篡改发生在中国境外自治域 AS 402425 内。该自治域由美国公司 QOREXA LABS 于 2026 年 4 月 9 日在美洲互联网号码注册管理机构 ARIN 注册，该公司官网显示其经营比特币相关业务。

三、域名篡改后指向的部分恶意 IP 地址

序号 IP 地址 序号 IP 地址 1 112.121.185.110 11 112.121.185.234 2 112.121.185.186 12 112.121.185.98 3 112.121.185.202 13 117.55.193.146 4 112.121.185.206 14 117.55.193.154 5 112.121.184.110 15 43.230.161.215 6 112.121.184.230 16 43.230.161.159 7 112.121.185.22 17 43.230.161.166 8 112.121.185.210 18 43.230.161.165 9 112.121.185.214 19 43.230.161.213 10 112.121.185.230





四、防范建议

建议全球相关国家、单位强化风险意识，及时开展排查处置，重点做好以下防范工作：

地区互联网注册机构、IP 地址交易平台等互联网号码资源相关机构应及时核查并注销 AS 402425 等恶意 AS 资源。

网络运营商应在边界路由设备配置路由过滤策略，对路由宣告进行校验，拒绝接收并删除包含 AS 402425 的恶意路由。

互联网平台应加强监测核心业务域名解析 IP 变化、DNS 应答报文异常、路由路径异常变更等，及时发现劫持行为。一旦确认发生劫持事件，及时向上游运营商申告，要求处置异常路由宣告，切断劫持链路。

建议广大网民强化风险意识，加强安全防范，避免不必要的经济损失，具体包括：