月球正在缩小：过去 4 亿至 8 亿年间半径缩短约 45 米

IT之家 10 月 20 日消息，月球正在收缩，科学家正逐步精确测算这颗天然卫星多年来究竟缩小了多少。

学界认为，月球约 45 亿年前由一个巨大天体与原始地球猛烈碰撞形成。自那次远古撞击之后，月球内部至今仍在持续缓慢冷却。随着冷却，月球会发生收缩，开启了漫长而缓慢的体积缩减过程。一项新研究中，科学家估算出了月球实际收缩的幅度。

在这项新研究里，科学家分析了月球勘测轨道飞行器相机（LROC）拍摄的影像，在月表识别出超过 1 万处年轻断层（也就是裂隙）。借助这些发现，他们推算出了月球长期以来的收缩量：在过去 4 亿至 8 亿年间，月球的半径缩短了约 148 英尺（45 米）。

月球表面的叶状陡坡

研究第一作者、史密森尼国家航空航天博物馆地球与行星研究中心荣誉地质学家托马斯・沃特斯（Thomas Watters）在一份声明中表示：“LROC 影像所发现的这类年轻断层数量，远超我的预想。随着月球内部持续冷却、收缩，现有断层会继续发育，新的断层时至今日仍在不断形成。”

月球上的叶状陡坡，由月球勘测轨道飞行器拍摄

借助 LROC 观测，研究人员在月表识别出多种裂隙与地貌，其中包括叶状陡坎 —— 月表收缩、断裂并向上挤压形成的长弧形构造；还有小型月海脊，也就是月球暗色平原上狭窄的地表“褶皱”。

月球的构造活动和地球差异巨大。地球拥有大约 15 个主要构造板块，但月球根本不存在板块构造。月球属于单板块天体，它的外层外壳是一整块，仅因月球收缩产生断层和裂隙。这意味着，月球断层不会集中出现在板块边界，而是零散分布于整个月面。

月球断层全球地图。红线代表超过 8900 条叶状陡坡，蓝线显示超过 2000 条小型月海脊

研究人员绘制了数千处由月球冷却收缩形成的地质特征，借此还原月球演化史。除测算月球总收缩幅度外，团队还发现：月表部分区域断层数量远多于其他区域；裂隙、断层稀少的区域，月壳更厚。

据此他们得出结论：月壳更厚的区域地质稳定性更强；同时大量广泛分布的月表裂隙，大多形成于月球演化后期。月球早期，厚厚的月壳如同隔热层，包裹内部高温区域，抑制冷却、收缩与断裂现象。

IT之家注意到，该研究论文于 10 月 14 日发表在《行星科学期刊》（The Planetary Science Journal）。

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