2027 款领克 03 车型官宣，口号“宽不可挡”

IT之家 10 月 20 日消息，领克汽车今日预告了 2027 款领克 03 车型，宣传语为“宽不可挡”，还带上了“中国性能车进入宽体时代”话题。

IT之家注意到，工信部今年 8 月发布第 410 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，领克 03 新车完成申报。

本次申报的领克 03 为燃油轿车，由浙江吉利汽车有限公司生产，基于承载式车身打造，车身外形尺寸长 4700 mm、宽 1843 / 1901 mm、高 1460 / 1456 mm，轴距为 2730 mm，整备质量 1470 kg / 1512 kg，总质量 1930 kg，额定载客 5 人，最高车速可达 205 km/h。

动力方面，新车搭载由极光湾科技有限公司生产的 BHE15-GFZ 型号发动机，排量 1499 ml，功率 148 kW，发动机最大净功率为 143 kW，燃料为汽油，符合国 Ⅵ 排放标准。

新车轮胎规格提供 215/50R17、225/45R18、245/35R19 三种可选，并配备防抱死制动系统，ABS 系统由博世汽车部件 (苏州) 有限公司生产，型号为 ESP10。

选装方面，该车可选非隐私玻璃、双色车身、后保险杠、窗框饰条、侧裙装饰件、前保险杠、排气尾管装饰件、前保下装饰条、尾翼、尾翼右侧拉花、翼子板装饰件、翼子板、侧转向灯、轮辋、前辅助灯、制动钳、制动盘、后轮眉装饰件、外后视镜、尾部标识、前大灯、前风挡玻璃黑边、中冷器装饰罩，也可不装尾门摄像头、螺栓装饰帽、前雷达、天窗、前摄像头，同时可选装 ETC 车载装置，标配汽车事件数据记录系统 (EDR)。