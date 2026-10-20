萨维、赵家驹和闪电机器人首次同框赛跑

IT之家 10 月 20 日消息，10 月 20 日，荣耀全球首席跑步官、肯尼亚马拉松运动员萨巴斯蒂安 · 萨维，荣耀极限探索官、中国越野跑运动员赵家驹，与荣耀自研人形机器人“闪电”迎来了首次线下同框。三位来自不同赛道的长跑冠军在活动现场通过“同台竞速互动”等方式，展开了一场人类与智能科技的跨赛道对话。

此次同框的三位“跑者”，均在各自的长跑领域创造了历史性突破。萨巴斯蒂安 · 萨维是人类历史上首位在 2 小时内完成马拉松正赛的传奇名将，不断在赛场上刷新着人类的奔跑极限；赵家驹则是拿下 2026 意大利巨人之旅 330 公里组别的首位中国籍亚洲冠军，多次在极限自然环境下挑战体能边界。

与两位人类顶尖运动员同台切磋的荣耀自研人形机器人“闪电”，同样是一位实力强悍的“长跑冠军”。在今年 4 月举办的 2026 北京亦庄半程马拉松暨人形机器人半程马拉松比赛中，立项仅 7 个月的“闪电”代表齐天大圣队参赛，以 50 分 26 秒的净成绩夺得自主导航组冠军，荣耀旗下机器人更是一举包揽了该赛事的前六名。这一成绩也是人形机器人首次打破人类半程马拉松世界纪录，证明了其能够在长距离、高复杂度环境中保持出色的续航、散热、稳定控制和环境适应能力。

事实上，这次“三冠军”同框早有渊源。今年 5 月 17 日萨维正式出任“荣耀全球首席跑步官”时，便曾在荣耀“闪电”走进南京大学的毕业季活动中，通过视频向“闪电”隔空致敬。萨维当时感叹，人类将全马成绩推进至 2 小时以内耗费了 118 年，而立项仅 7 个月的“闪电”便刷新了人类半马纪录。他认为人类与科技都在向前奔跑、重新定义极限，并表达了希望与“闪电”并肩站在起跑线上一较高下的期待。

从半马夺冠、百米破纪录，到如今与萨维、赵家驹首次线下同框，三位不同维度的长跑冠军聚首，共同探索了奔跑的更多可能性。