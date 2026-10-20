1399 → 679 元起：小米 Sound 2 Pro 音箱京东新低，两分频架构 + 可组 4.0 环绕声

小米 Sound 2 Pro 音箱今年 1 月 20 日开售，可联动 Sound 2 Max 搭建 4.0 环绕声，官方定价 1399 元。

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这款音箱整体采用包豪斯设计，造型简洁，相对于 Sound 2 Max 将外壳材质从一体式金属压铸改成了塑料件 + 金属漆喷涂。仍可安装磁吸装饰面板。

该音箱使用两分频架构，配备 1 个 3.75 英寸 40W 重低音单元和 1 个 1.5 英寸 20W 高音单元。音箱采用蓝牙 5.2 技术，内置中枢网关、小米 Mesh 2.0 网关，支持超级小爱、无线组网、空间音频校准、空间声场重构等功能。

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