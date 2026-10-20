联想启动拯救者下代游戏平板电脑先锋内测招募，12 月 31 日公布名单

IT之家 10 月 20 日消息，联想 (Lenovo) 拯救者 (Legion) 昨日启动了下一代拯救者游戏平板电脑的超核百人先锋内测招募。
IT之家注意到，联想本次活动的公布名单日期是 2026 年 12 月 31 日，也就是说获得参与机会的测试者要到 2027 年才会收到测试设备。这样看来，“下一代拯救者游戏平板电脑”是到 2027 年才会发布的产品。
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联想拯救者 8.8 英寸游戏平板已有多年迭代历史：2022 年 2 月初代问世，2023 年 7 月推出第二代，2024 年 9 月推出第三代，2025 年 5 月推出第四代，2026 年 3 月推出第五代。按此迭代节奏，此次招募的“下一代拯救者游戏平板电脑”或为第六代产品。
作为参照，2026 年 3 月发布的拯救者 Y700 五代搭载骁龙 8 Elite Gen5 处理器，配备 8.8 英寸 LCD 屏幕，支持 165Hz 刷新率，内置 9000mAh 电池，起售价 4299 元；2026 年 9 月联想还推出了该机型的世界杯限量版，提供 16GB+512GB 存储，售价 5099 元。更早的 Y700 四代于 2025 年 5 月发布，搭载骁龙 8 Elite 处理器，电池容量 7600mAh，起售价 3099 元。
与 Y700 系列并行，联想还在 2026 年 5 月发布了 Y900 系列平板，提供 11 英寸和 13 英寸两个版本，两款机型厚度均为 5.99mm，其中 11 英寸版搭载联发科天玑 9500s 处理器，13 英寸版搭载高通骁龙 8 至尊版处理器，均配备 4K 分辨率 144Hz 高刷屏幕。
此外，拯救者 Y700 无极（型号 TB324ZC）近期也开启了 ZUX OS 内测招募，测试内容为 Android 17 大版本升级，涵盖壁纸、游戏分屏、游戏助手、无限工作台模式等方面的优化。