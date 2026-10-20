Linux 7.3 内核合并补丁，为三星 990 PRO 系列 SSD 修复“最长 7 毫秒未就绪”问题

IT之家 10 月 20 日消息，科技媒体 NeoWin 昨日（10 月 19 日）发布博文，报道称 Linux 7.3 内核已合并补丁，针对三星 990 PRO、990 EVO Plus 固态硬盘，修复兼容该系列“即时就绪”（Immediate Readiness）功能。

IT之家注：“即时就绪”并非三星独有的 SSD 加速技术，相关标志由 PCIe 4.0 引入，表示设备复位后可以立即响应系统的配置访问，系统据此跳过等待，以缩短复位后的恢复过程。

根据 Linux 7.3 内核的相关修复说明，“设备声明的能力”与“固件实际行为”存在不一致问题：

涉及设备／固件 报道中的情况 三星 990 PRO，旧版固件如 1B2QJXD7 声明支持 Immediate Readiness，但功能级复位后，配置读取在 7ms 内未返回有效数据 三星 990 PRO，固件 8B2QJXD7 修复说明指出，该版本可以在复位后立即响应 三星 990 EVO Plus，固件 2B2QKXG7 被报告存在类似问题

该修复程序现已合并到 Linux 7.3 版本中，在 Git 信息中写道：

三星 990 PRO [144d:a80c] 宣称具有“立即就绪”功能，因此 pcie_flr () 在 FLR 后不会等待，但硬盘会在最多 7 毫秒内返回 ~0。 自提交 10baa9b4df40（“PCI：恢复 BAR 时丢弃不必要的重试”）以来，FLR 后的配置恢复会丢失，从而破坏硬盘的 VFIO 直通功能。固件 8B2QJXD7 在 FLR 后会立即响应，但较旧的固件（例如 1B2QJXD7）则不会，并且此处无法显示固件版本。 [bhelgaas: 固件版本为 2B2QKXG7 的三星 990 EVO Plus [144d:a80d] 似乎也存在同样的问题。]

这里涉及 FLR（Function Level Reset，功能级复位）。Linux 因为相信设备的 Immediate Readiness 标志，在 FLR 后不再等待；但设备实际上尚未准备好，接下来的配置恢复就可能失败。

修复方案上，Linux 的应对方式是“不再直接相信”受影响设备上报的能力，在功能级别重置后先等待，再恢复 PCI 配置。由于相关内核代码无法获取固件版本，这种处理避免了逐一识别固件，也有助于提升虚拟机直通的可靠性。