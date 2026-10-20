Linux 7.3 内核合并补丁，为三星 990 PRO 系列 SSD 修复“最长 7 毫秒未就绪”问题

IT之家 10 月 20 日消息，科技媒体 NeoWin 昨日（10 月 19 日）发布博文，报道称 Linux 7.3 内核已合并补丁，针对三星 990 PRO、990 EVO Plus 固态硬盘，修复兼容该系列“即时就绪”（Immediate Readiness）功能。
IT之家注：“即时就绪”并非三星独有的 SSD 加速技术，相关标志由 PCIe 4.0 引入，表示设备复位后可以立即响应系统的配置访问，系统据此跳过等待，以缩短复位后的恢复过程。
根据 Linux 7.3 内核的相关修复说明，“设备声明的能力”与“固件实际行为”存在不一致问题：
|涉及设备／固件
|报道中的情况
|三星 990 PRO，旧版固件如 1B2QJXD7
|声明支持 Immediate Readiness，但功能级复位后，配置读取在 7ms 内未返回有效数据
|三星 990 PRO，固件 8B2QJXD7
|修复说明指出，该版本可以在复位后立即响应
|三星 990 EVO Plus，固件 2B2QKXG7
|被报告存在类似问题
该修复程序现已合并到 Linux 7.3 版本中，在 Git 信息中写道：
三星 990 PRO [144d:a80c] 宣称具有“立即就绪”功能，因此 pcie_flr () 在 FLR 后不会等待，但硬盘会在最多 7 毫秒内返回 ~0。
自提交 10baa9b4df40（“PCI：恢复 BAR 时丢弃不必要的重试”）以来，FLR 后的配置恢复会丢失，从而破坏硬盘的 VFIO 直通功能。固件 8B2QJXD7 在 FLR 后会立即响应，但较旧的固件（例如 1B2QJXD7）则不会，并且此处无法显示固件版本。
[bhelgaas: 固件版本为 2B2QKXG7 的三星 990 EVO Plus [144d:a80d] 似乎也存在同样的问题。]
这里涉及 FLR（Function Level Reset，功能级复位）。Linux 因为相信设备的 Immediate Readiness 标志，在 FLR 后不再等待；但设备实际上尚未准备好，接下来的配置恢复就可能失败。
修复方案上，Linux 的应对方式是“不再直接相信”受影响设备上报的能力，在功能级别重置后先等待，再恢复 PCI 配置。由于相关内核代码无法获取固件版本，这种处理避免了逐一识别固件，也有助于提升虚拟机直通的可靠性。