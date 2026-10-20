联想 YOGA Pro 15 RTX Spark 上手体验：笔电的身形，桌面工作站的实力

在今年的 Computex 2026 上，英伟达正式公布了 RTX Spark 超级芯片：一个高度集成的芯片产品，也是 AI PC 时代的全新玩家。

现在，RTX Spark 笔记本电脑也陆续预约开售，摆在消费者面前的是一个全新的品类选择，专为 Windows on ARM 平台而生的移动 AI 工作站，但是创意生产和游戏需求也能胜任，还有轻薄机身和便携属性加持。

IT之家前不久也拿到了 RTX Spark 笔记本电脑新品之一的联想 YOGA Pro 15 RTX Spark ，128G 统一内存版本售价 42999 元。值得一提的是，联想、华硕、微星、戴尔、微软均已推出搭载 RTX Spark 芯片的笔记本新品，部分产品上架后光速售罄，市场需求火爆。今天就跟大家详细汇报一下它的性能表现究竟如何。

一、外观设计

IT之家这次拿到的联想 YOGA Pro 15 RTX Spark 笔记本电脑，承袭了 YOGA 系列一贯的简约商务风和出色质感。

我们手上这台采用了“雷霆灰”配色，一体成型的 CNC 工艺加持、干净利落的机身线条、细腻顺滑的金属触感以及沉稳内敛的中心 Lenovo 品牌标志，无不体现着 YOGA 产品极致的商务属性，专业创作者和商务人士也非常吃这套审美。

A 壳顶部依旧保留了凸起的“Bar”设计，不过并没有磁吸功能和触点，也不能挂载其它配件，而是将空间留给了 B 面的镜头模组。

屏幕部分采用超窄边设计，屏占比极高。这是一块 15.3 英寸、16:10 比例、2K 分辨率的广色域 OLED 镜面屏，支持 165Hz 高刷新率，100% DCI-P3 广色域以及 Adobe RGB、REC709、sRGB、P3 等色域的专业校色，屏幕还支持触屏操作，交互场景更加丰富。

屏幕顶部集成了 9.2MP 高清摄像头，支持 IR 红外传感器，可通过 Windows Hello 进行人脸识别解锁。

外设部分除了屏幕，最令人瞩目的就是 C 面这块“韵律键盘”，标志性的 0.3mm 微弧键帽设计、1.5mm 长键程、白色居中字符 + 白色键盘背光、准分子 UV 涂层一个不少，打字体验舒适。

联想 YOGA Pro 15 RTX Spark 搭载一块 7 英寸全域压感数位触控板，支持联想 YOGA 灵感妙笔手写，还可作为数位板绘画创作。

尺寸方面，联想 YOGA Pro 15 RTX Spark 整机厚度仅 16.7mm，重量轻至 1.7kg，这在全金属机身的笔记本中属于相对轻薄和便携的水平。

二、RTX Spark N1X 芯片

RTX Spark N1X 是 NVIDIA 面向 Windows on ARM 平台推出的超级芯片（Superchip），它打破传统 x86 笔记本 CPU + 独立 GPU 分离方案，采用 S-die 和 G-die 多芯片封装架构，基于台积电 3nm 制程打造，把 Blackwell GPU、Grace ARM CPU、内存控制器、高速互联集成在一套封装内。

目前 NVIDIA 公布了两款 RTX Spark N1X 芯片，分别是 RTX Spark N1X-5120 Core 和 RTX Spark N1X-6144 Core，它们共享一套架构和内存子系统，主要差异在规格上。

前者为 18 核 CPU（9*Arm Cortex-X925 大核 + 9*Cortex-A725 小核），GPU 则拥有 40 组 SM 单元、5120 个 CUDA 核心。

后者则是 20 核 CPU（10*Arm Cortex-X925 大核 + 10*Cortex-A725 小核），GPU 则拥有 48 组 SM 单元、6144 个 CUDA 核心。

Cortex-X925 大核频率在 3.9GHz 至 4.1GHz 之间，Cortex-A725 小核频率为 2.8GHz。S-die（CPU）和 G-die（GPU）通过 NVIDIA NVLink-C2C 连接，接口带宽可达 600GB/s。S-die 为 NVIDIA 与联发科共同研发，除 CPU 核心外还包含内存控制器、PCIe 接口等模块。

G-die 可以看作是 RTX Spark N1X 的核心，它拥有基于 Blackwell 架构的 RTX GPU 完整规格和技术特性，比如硬件上的第四代 RT Core 与第五代 Tensor Core，原生 NVFP4 支持等；软件拥有 DLSS 5、CUDA 加速、3D 引导神经网络渲染等，因此对于游戏、专业创作和 AI 大模型推理、图片视频生成都有对应的软硬件、AI 算力支撑。

RTX Spark N1X 的一大卖点是“统一架构”设计，比如 LPDDR5X 统一内存拥有 16 通道，和 256-bit 位宽，最高 9400Mbps 的速率以及 300GB/s 的内存带宽峰值。前面我们提到的 NVLink-C2C 设计将 Grace CPU 与 Blackwell GPU 耦合在一起，而高达 128GB 的超大统一内存也能实现手动分配，把内存当显存用，这就相当于拥有了一块足以胜任大型游戏、AI 吞吐和 token 解码的超级“独显”，让笔记本也能拥有桌面级 PC 的性能实力。

虽然 RTX Spark N1X 的产品落地于 Windows on ARM 平台，但 RTX Spark 产品发售即享有成熟且丰富的 NVIDIA CUDA 加速计算生态，NVIDIA 强大的号召力也足够带领主流工具开发者第一时间适配 ARM 平台，从 Windows x86/x64 平台迁移过来的 AI 软件、专业创作工具和主流应用都能无缝衔接。

比如 Blender、DaVinci Resolve、Adobe 全家桶等专业创作工具的 ARM 原生版本直接可用，本地 AI 应用如 ComfyUI、Ollama 等也都有 ARM 版本。

三、基准性能

联想 YOGA Pro 15 RTX Spark 这次搭载的是基于 ARM64 处理器的 Windows 11 64 位系统，大版本号来到了 26H1，因此本次采用的测试工具也都选择了 ARM64 版本，而不用借助 Prism 进行转译从而受多指令集的影响，确保能够反映出硬件的真正性能水平。

CPU 部分首先来看 CineBench 2026 测试，它的多核渲染测试部分计算工作量最大，场景复杂度和光线计算量更加符合 3D 项目的实际负载，并进一步延长了测试时间，避免处理器短时睿频对于跑分结果的干扰。

在此项测试中，NVIDIA RTX Spark N1X CPU 获得了单核 543 分，多核 7118 分的成绩。这个多核表现还是非常亮眼的，与 14 英寸 MacBook Pro 上 Apple M5 Pro 芯片（7105 分）持平，证明了其在 CPU 性能水平上无需担心。

然后是 CPU-Z，单核得分 1200 分，多核得分 16240 分。这个成绩没啥多说的，也是旗舰水平。

显卡方面，我们主要看 3D Mark 的测试成绩：

Speed Way 项目分数为 2958 分，显卡测试项目平均帧为 29.58FPS；

Steel Nomad 项目分数为 3082 分；

Solar Bay 项目分数为 56055 分，显卡测试项目平均帧为 213.97FPS；第 1 章节帧数 227.92FPS；第 2 章节帧数 216.63FPS；第 3 章节帧数 200.66FPS；

Solar Bay Extreme 项目分数为 11518 分；

Port Royal 项目分数为 9074 分。

从以上测试结果来看，RTX Spark N1X GPU 的理论性能相比笔记本上的移动版 GeForce RTX 5060（140W）显卡还要强一些。不过，两者的定位完全不同，因此不能直接做对比参照。

生产力表现上，我们主要测试了 V-Ray BenchMark 6.00.02 和 Blender Cycles 5.3.0 beta 两项基准测试。

其中 V-Ray BenchMark 主打基于物理的光照、材质、全局光与光线追踪，可输出照片级静帧和动画，并支持 GPU 及混合渲染。它深度集成在 3ds Max、Maya、SketchUp、Rhino、Revit 等主流 DCC / CAD 软件中，参考价值较大。

我们通过 PowerShell 终端对 Cli 版本启动测试，在其 GPU-CUDA 的测试中，RTX Spark N1X 取得了 2418 分的渲染成绩。

另一项 GPU-RTX 测试中，RTX Spark N1X 取得了 2890 分的渲染成绩。

在 Blender Cycles 基准测试 5.3.0 版本中包含了对 DLSS 4.5 光线重建降噪的考察，其 3 个固定测试场景主要测试 GPU 在 Cycles 路径追踪下的渲染速度。该测试中我们需要将 blender BenchMark 3.3.0 版本的测试资源替换成 5.3.0 版本最新测试资源，同样通过 PowerShell 终端对 Cli 版本启动测试，RTX Spark N1X 的三项场景测试分数分别为：

Monster：1983 分

Junkshop：1533 分

Classroom：1407 分

以上两项生产力测试中，Blender Cycles 项目上 RTX Spark N1X 可以和 GeForce RTX 5070 Ti 笔记本电脑 GPU 掰掰手腕，只有 Monster 测试由于显存带宽的总吞吐量受限，成绩稍弱一点。另一项 V-Ray 6.0 的成绩可以达到 GeForce RTX 5060 笔记本电脑 GPU 的水平，但是只需要 80W 的封装功耗就能实现。

值得一提的是，无论是理论跑分还是生产力基准测试，这台联想 YOGA Pro 15 RTX Spark 都可以直接离电进行，分数差距均控制在 5% 以内，充分证明了其出色的电源管理、系统性能调度和 CPU 在能效上的优势。

四、AI 体验

本地 AI 可以说是 RTX Spark 目前最重要的使用场景，NVIDIA 官方在 RTX Spark 发布会上就明确表示：

模型和软件装好后即可离线运行；

敏感信息和数据全部留存于本地；

本地任务执行不用为云端 API 支付费用；

开发者对模型、创作思路、数据资产拥有完全控制权；

拥有独立于云服务可用性的专用本地算力。

这就是一台“随时、随地、断网也能用”的 AI 工作站，在设备上运行本地 AI 最大的价值。

另一方面，RTX Spark 目前已支持丰富的主流本地模型，比如 Qwen3.8-27B、Qwen3.8 Flash Next、NVIDIA 自家的 Nemotron Bolt 等，而且能够充分利用 Blackwell GPU 张量核心与 llama.cpp 等 CUDA 兼容框架加速。因此这个部分我们主要是验证一下 RTX Spark N1X 主推的端侧 AI 性能表现。

本次参测的联想 YOGA Pro 15 RTX Spark 笔记本为顶配版，也就是搭载了 128GB 的统一内存，在 NVIDIA App 中可以将专用 GPU 显存直接拉到最大 96GB，这也意味着它可以做到 32GB 或 64GB 内存版本无法实现的超长上下文推理。

首先是 MLPerf Client GUI 测试，它主要对 LLM 的大语言模型推理能力进行考察。测试会通过 4 轮 agentic 循环，以及 FLUX.2 Klein 图像生成。

我们这里分别测试了 Qwen3.6-35B-A3B 混合专家模型和 Qwen3.8-27B Dense 稠密模型的表现，对应两种主流使用场景，联想 YOGA Pro 15 RTX Spark 的成绩可以用优秀来形容，Blackwell GPU 对 NVFP4 的原生支持和 128GB 统一内存，让以上两个模型都能借助扎实的硬件素质流畅运行。

主流 AI 测试工具 UL Procyon 中提供了丰富的测试项目，比如基于 LLM 模型智能文本应答的 AI Text Generation 测试，虽然现在这项测试中的模型非常基础，几乎没什么人在用，但通过这些 7B、8B 级别的 int 4 量化的 dense 模型进行跑分参考意义还是有的，RTX Spark N1X 芯片依托超大的 KV Cache，完全可以达到 50 token/s 的输出效率，因此面对更高复杂度的模型，RTX Spark N1X 也能顺利运行。

另一项 AI Computer Vision 2.0 测试，RTX Spark N1X 芯片应对起来更加从容，完全没有压力。

而在图像生成部分，UL Procyon 也提供了 FLUX.1 Demo 测试，可以分别对 FP4 / FP8 / FP16 三种精度进行对比，从结果上看 FP4 精度确实最快、内存需求也最小，但 FP16 精度的速度完全能够接受，35GB 的显存需求对于 RTX Spark N1X 芯片也是绰绰有余。

Comfy Desktop 作为目前流行的 AI 创作工具，非常适合测试 RTX Spark N1X 的图像 / 视频生成的性能表现，我们通过事先准备好的图片 / 视频生成工作流，也就是 Flux.2 Dev NVFP4 图像模型和 LTX-2.5 NVFP4 视频模型，对实际创作场景下的表现进行检验：

FLUX.2 DEV NVFP4（Base)：41.9s

FLUX.2 DEV NVFP4（Turbo)：16.6s

LTX-2.5 NVFP4：71.15s

实测来看，NVFP4 Base 直出单张出图时间为 41s 左右，而经过 Turbo LoRA 加速、压缩采样步数后仅需 16.6s 即可出图，对用户来说无论是选择保留更多细节、出图更稳定的 Base 模式，还是效率更高的 Turbo 模式，其单张出图效率都控制在 1 分钟以内。

使用 LTX-2.5 NVFP4 视频模型在 Comfy Desktop 中，以 8 步生成 720P/120fps 的视频片段用时为 71.15s，这都得益于 RTX Spark N1X 芯片的超大统一内存对 VAE 解码的帮助，以及 Blackwell GPU 核心原生支持 FP4 精度加速，联想 YOGA Pro 15 RTX Spark 这样的笔记本电脑仅需不到 60W 的功耗就能流畅加速图片和视频的本地 AI 生成。

五、游戏表现

游戏方面，RTX Spark N1X 芯片的 GPU 实力不可小觑，它拥有 6144 个核心以及 Blackwell 系列 GPU 的所有技术特性，比如光线追踪、路径追踪、Reflex 低延迟、DLSS4.5 多帧生成等特性，甚至已经支持了还未广泛实装的 DLSS 5 技术。因此，在这台联想 YOGA Pro 15 RTX Spark 上运行在线网游或者大型单机游戏不是问题，更何况还有 15 英寸的 2K 分辨率 165Hz 高刷屏加持，平时不打打游戏岂不浪费？那么它的实际游戏体验怎么样呢？我们这次简单测试了 4 款主流游戏的表现。

第一款游戏是《永劫无间》，上来直接给到压力，打开 DX12 开关并光线追踪选项，整体设置为 2K 分辨率、DLSS 平衡 + 3 倍多帧生成、中档画质，然后进入训练场进行 2 分钟跑图测试，游戏平均帧数接近 200 帧，夸张的是 FrameView 显示游戏时的 CPU 平均功耗仅为 8W，CPU 和 GPU 的温度均为 81℃。

最终游戏平均帧数为 191 帧，1% Low 帧也有 102 帧，不过游戏的平均延迟会有点高，来到了 45ms。

第二款游戏《漫威争锋》，网易官方目前已经为它准备了专属 ARM64EC Beta 版本。进入游戏后同样开启光线追踪，在 2.5K 分辨率、高画质预设、DLSS 平衡 + 3 倍多帧生成设置下，进行游戏内的基准测试跑分，最终游戏平均帧数来到了 143 帧，1% Low 帧 95 帧，游戏平均延迟为 47ms。

而在 RTX Spark N1X 的游戏功耗表现上，其 CPU 平均功耗仅 10W，整体功耗也只有 50W 左右，完全没有达到整机的 80W 功耗上限，再度延续了出色的功耗表现。

RTX Spark N1X 不仅网游性能出色，对于游戏生态上的适配也堪称“火速”，目前 RTX Spark 已经支持了 15 个反作弊方案的游戏，包括 Easy Anti-Cheat、BattlEye、Denuvo Anti-Cheat、Anybrain、Elytra、Valve VAC、nProtect GameGuard、XIGNCODE3、Hyperion、Viking、HoYoKProtect、网易游戏安全、Nexon 游戏安全，以及我的世界基岩版和僵尸毁灭工程的内建反作弊。

也就是说，这台联想 YOGA Pro 15 RTX Spark 已经可以正常游玩很多网游和端游了，比如《CS2》、《永劫无间》《绝地潜兵 2》《命运 2》《Apex 英雄》《绝区零》等游戏。另外，动视、腾讯 ACE、EA Javelin、PUBG 等反作弊支持也提上日程，想玩《使命召唤》《无畏契约》还有腾讯网游全家桶的用户，可以稍微等待一下。

单机方面，第一款游戏是《007 初露锋芒》，在游戏设置中关闭路径追踪，以 2K 分辨率、高画质预设、DLSS 平衡 + 3 倍多帧生成设置，进行 2 分钟跑图，游戏实时帧数达到了 136 帧，而且 CPU 功耗再次来到了夸张的 12W，CPU 和 GPU 温度分别为 79℃ 和 77℃。

最终游戏平均帧数为 138 帧，1% Low 帧 78 帧，游戏平均延迟为 68ms。

第二款游戏是《识质存在》，在游戏设置中开启光线追踪（关闭路径追踪），以 2K 分辨率、高画质预设、DLSS 平衡 + 3 倍多帧生成设置，进行 2 分钟跑图，游戏实时帧数达到了 133 帧，CPU 功耗依旧只有 12W，CPU 和 GPU 温度均为 70℃。

最终游戏平均帧数为 151 帧，1% Low 帧 99 帧，游戏平均延迟为 48ms。整体而言，RTX Spark N1X 超级芯片的 GPU 凭借 DLSS 4.5 多帧生成技术，即便在开启光线追踪的情况下，也能流畅高帧运行主流网游和单机大作，而且 CPU 功耗非常低，游戏体验较为出色，稍显遗憾的是游戏整体的延迟会略高一点，希望后续在驱动上能够进一步优化。

六、总结

作为首批搭载到 RTX Spark N1X 芯片的笔记本电脑，现阶段我们对它的 AI 能力测试尚有局限，AI 相关测试也难以覆盖全部场景。不过，仅从现有的测试来看，依托 Blackwell 架构完整技术栈、128GB 大容量统一内存、NVFP4 原生支持与 Tensor Core 硬件加速，RTX Spark N1X 成功把一台高性能 AI 工作站塞进轻薄笔记本机身，让端侧 AI 运算与专业创作真正实现随时随地可用。

游戏场景下，RTX Spark N1X 完整继承 Blackwell GPU 全套图形能力，无论是光线追踪、路径追踪还是 DLSS 多帧生成、Reflex 低延迟，几乎不需要重新构建游戏生态，很多主流的网游和单机大作都能流畅运行，充分释放联想 YOGA Pro 15 RTX Spark 这块 2.5K 165Hz OLED 触控屏的显示潜力。最关键的是，它在 ARM 平台上实现了超越传统高性能游戏本的能效表现，走出一条差异化的性能路线。

预算充足的创作者与 AI 玩家，完全可以把这台联想 YOGA Pro 15 RTX Spark 当作主力机，一站式搞定端侧 AI 大模型、专业创作与游戏娱乐需求。