天猫国际官方淘金币补贴：任天堂 Switch 2 游戏机新加坡版 2913 元、日版低至 2014 元

任天堂 Switch 2 新加坡版于 2025 年 6 月 5 日正式开售，标准版售价为 719 新元（约合人民币 3757 元），而《马里奥赛车世界》组合版售价为 769 新元（约合人民币 4018 元）。
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此外，日版主机（仅限日语）发布售价 49980 日元（约合人民币 2111 元），受存储大涨价影响而涨价至 59980 日元（约合人民币 2533 元），今日到手仅需 2014 元。
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任天堂 Switch 2 具体规格如下：
|规格详情
|尺寸
|长 116mm
宽 272mm
厚 13.9mm
最大厚度 30.7mm
|重量
|约 401g
安装 Joy-Con 2 时约 534g
|屏幕
|7.9 英寸电容式触摸屏、广色域 LCD 显示屏
1920x1080 分辨率、120Hz 刷新率、HDR 兼容、可变刷新率
|CPU
|NVIDIA 定制处理器
|存储
|256GB（UFS）
|通信
|Wi-Fi 6、蓝牙
仅在电视模式下支持有线局域网连接
|视频输出
|3840x2160 分辨率 60fps
1920x1080 / 2560x1440 分辨率 120fps
|HDR10 支持
TV 模式下支持 HDMI 输出
|音频输出
|支持线性 PCM 5.1 声道
TV 模式下支持 HDMI 输出
耳机或内置扬声器输出可添加环绕声效果
|扬声器
|立体声
|麦克风
|数字麦克风（单声道）
|噪音消除、回声消除和自动增益
|按钮
|电源按钮 / 音量按钮
|USB 接口
|两个 Type-C 接口
底部接口可用于为设备充电或连接到底座；
顶部接口则用于连接外围设备或充电
|卡槽
|支持 Switch 2 游戏卡和 Switch 游戏卡
|SD 卡
|仅支持 microSD Express 存储卡（最高 2TB）
|传感器
|加速度传感器 / 陀螺仪 / 亮度传感器
|环境
|温度：5-35℃ /湿度：20-80%
|电池
|锂离子电池 / 电池容量 5220mAh
|续航
|约 2~6.5 小时
|充电时间
|约 3 小时
这是设备处于睡眠模式和充电的时间。
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