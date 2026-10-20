首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>游戏机

天猫国际官方淘金币补贴：任天堂 Switch 2 游戏机新加坡版 2913 元、日版低至 2014 元

2026/10/20 16:11:17 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
评论：

任天堂 Switch 2 新加坡版于 2025 年 6 月 5 日正式开售，标准版售价为 719 新元（约合人民币 3757 元），而《马里奥赛车世界》组合版售价为 769 新元（约合人民币 4018 元）。

今日天猫国际自营全球探物标准版报价 4645 元，叠加多重优惠后，到手仅需 2913 元。

  • 单品直降 1347 元 + 官方限时补贴 300 元

  • ▼ 点击详情页活动横幅可用淘金币抵扣 85 元，到手仅需 2913 元。

支持正品保障，假一赔十，赠退货宝，不支持 7 天无理由退货。

天猫任天堂 Switch 2 游戏机  单主机 新加坡版 淘金币减 85 元到手 2913 元直达链接

此外，日版主机（仅限日语）发布售价 49980 日元（约合人民币 2111 元），受存储大涨价影响而涨价至 59980 日元（约合人民币 2533 元），今日到手仅需 2014 元。

点击下方卡片领券后 → 点击宝贝右上角“” → 点击弹出页面右下角“淘金币”下单即可：

天猫任天堂 Switch2 家用游戏机 日版 日本本土版 需日版账号 (无中文) 淘金币减 33.6 元到手 2014.4 元直达链接

任天堂 Switch 2 具体规格如下：

规格详情
尺寸长 116mm
宽 272mm
厚 13.9mm  
最大厚度 30.7mm
重量约 401g
安装 Joy-Con 2 时约 534g
屏幕7.9 英寸电容式触摸屏、广色域 LCD 显示屏
1920x1080 分辨率、120Hz 刷新率、HDR 兼容、可变刷新率
CPUNVIDIA 定制处理器
存储256GB（UFS）
通信Wi-Fi 6、蓝牙
仅在电视模式下支持有线局域网连接
视频输出3840x2160 分辨率 60fps
1920x1080 / 2560x1440 分辨率 120fps
HDR10 支持
TV 模式下支持 HDMI 输出
音频输出支持线性 PCM 5.1 声道
TV 模式下支持 HDMI 输出
耳机或内置扬声器输出可添加环绕声效果
扬声器立体声
麦克风数字麦克风（单声道）
噪音消除、回声消除和自动增益
按钮电源按钮 / 音量按钮
USB 接口两个 Type-C 接口

底部接口可用于为设备充电或连接到底座；

顶部接口则用于连接外围设备或充电

卡槽支持 Switch 2 游戏卡和 Switch 游戏卡
SD 卡仅支持 microSD Express 存储卡（最高 2TB）
传感器加速度传感器 / 陀螺仪 / 亮度传感器
环境温度：5-35℃   /湿度：20-80%
电池锂离子电池 / 电池容量 5220mAh
续航约 2~6.5 小时
充电时间约 3 小时
这是设备处于睡眠模式和充电的时间。

  • 京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次：点此抽红包

  • 淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

【广告】
下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：游戏机Switch 2

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知