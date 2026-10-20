天猫国际官方淘金币补贴：任天堂 Switch 2 游戏机新加坡版 2913 元、日版低至 2014 元

规格详情



尺寸 长 116mm

宽 272mm

厚 13.9mm

最大厚度 30.7mm

重量 约 401g

安装 Joy-Con 2 时约 534g

屏幕 7.9 英寸电容式触摸屏、广色域 LCD 显示屏

1920x1080 分辨率、120Hz 刷新率、HDR 兼容、可变刷新率

CPU NVIDIA 定制处理器

存储 256GB（UFS）

通信 Wi-Fi 6、蓝牙

仅在电视模式下支持有线局域网连接

视频输出 3840x2160 分辨率 60fps

1920x1080 / 2560x1440 分辨率 120fps

HDR10 支持

TV 模式下支持 HDMI 输出



音频输出 支持线性 PCM 5.1 声道

TV 模式下支持 HDMI 输出

耳机或内置扬声器输出可添加环绕声效果

扬声器 立体声

麦克风 数字麦克风（单声道）

噪音消除、回声消除和自动增益

按钮 电源按钮 / 音量按钮

USB 接口 两个 Type-C 接口

底部接口可用于为设备充电或连接到底座； 顶部接口则用于连接外围设备或充电

卡槽 支持 Switch 2 游戏卡和 Switch 游戏卡

SD 卡 仅支持 microSD Express 存储卡（最高 2TB）

传感器 加速度传感器 / 陀螺仪 / 亮度传感器

环境 温度：5-35℃ /湿度：20-80%

电池 锂离子电池 / 电池容量 5220mAh

续航 约 2~6.5 小时