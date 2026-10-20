中国无人机极客徐阳再创吉尼斯世界纪录：时速 500 公里，重量不到 246 克

IT之家 10 月 20 日消息，吉尼斯世界纪录官方今日宣布，中国无人机极客徐阳带着他全新的微型无人机“PROWESS-V3”强势夺回了“遥控（RC）微型四轴飞行器的最快地面速度”吉尼斯世界纪录的头衔。

这台起飞重量不到 246 克的飞行器仅巴掌大小，500.01km/h 的速度足以把 F1 赛车远远地甩在身后。这是徐阳第二次问鼎无人机极限速度的世界纪录。

IT之家注：微型四轴飞行器（Microdrone）是指总重量不超过 250 克的无人机，其设计难点在于如何在极轻的机体上实现更高的动力效率和飞行稳定性。

2025 年 5 月，香港中文大学（深圳）2021 级理工学院、思廷书院的徐阳同学凭借自主设计制造的微型四轴飞行器“PROWESS”，以 340.78km/h 飞行速度打破了吉尼斯世界纪录，成为全球最快遥控（RC）微型四轴飞行器的持有者。

2025 年末，由三名 16 岁中学生组成的年轻团队受徐阳第一次破纪录的启发，基于 PROWESS-V1.2 进行优化开发，将该纪录刷新至 358.36km/h。

如今，徐阳凭借 PROWESS-V3 再次打破了世界纪录。该无人机的核心结构采用纤维含量 30% 的碳纤维增强尼龙，机身和机尾则采用 0.25mm 极细喷嘴打印的低密度 ABS，将轻量化推向极致。

纪录挑战的每一个细节都被徐阳考虑到了极致。他专门制作了一个温控保温盒，将电池精准加热至 50 度，确保电池能够爆发出最强功率；同时还制作了带有散热风扇的无人机底座，防止机舱内的设备在地面过热。

徐阳表示：“在接下来的一段时间内，我不会再推进 PROWESS 的速度了。我会静待下一位挑战者，很期待看到微型无人机的极限究竟还能被推向何方 —— 当然，我也有十足的自信，500km/h 在短期内恐怕很难被逾越。”