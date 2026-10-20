OPPO Reno17 Pro 曝光：联发科天玑 8550 SUPER 配 7000mAh 级大电池，定位轻薄小屏影像机

IT之家 10 月 20 日消息，数码博主“数码闲聊站”今日曝光了 OPPO Reno17 Pro 的部分核心配置。

根据其说法，这款机型将采用 6.32 英寸 1.5K 分辨率、120Hz 刷新率的小尺寸直屏，搭载联发科天玑 8550 SUPER 处理器，前置摄像头采用 5000 万像素传感器，后置则由 2 亿像素大底云台主摄、5000 万像素超广角和 5000 万像素潜望长焦组成；其电池容量在 7000mAh 上下，定位“轻薄拍照小屏机”。

天玑 8550 SUPER 平台于 2026 年 5 月随 OPPO Reno16 系列亮相，由 Reno16 标准版首发搭载，采用台积电 N4P 工艺，CPU 为全大核 Cortex-A725 架构，具体为 1 颗 3.40GHz 超大核、3 颗 3.20GHz 大核和 4 颗 2.20GHz 大核，GPU 为 Arm Mali-G720。

从产品节奏看，Reno17 系列大概率不会等太久。IT之家 10 月 15 日曾援引博主“智慧皮卡丘”的信息称，OPPO 旗下一款中端影像机“暂定下个月发布”，从标签判断即为 Reno17 系列，该系列将采用大小屏双尺寸方案，并加入 AI 按键。