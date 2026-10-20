尊宝 HYG 5 一体式 Wi-Fi 音箱发布：三单元有源架构，399 美元起

IT之家 10 月 20 日消息，丹麦音响品牌尊宝（Jamo）今日宣布推出 HYG 系列旗舰一体式 Wi-Fi 音箱 HYG 5，将流媒体播放器、功放和三单元有源扬声器系统整合进一个织物包裹的箱体内。

该产品当天起在英国、美国和德国等市场上市，定价 349 英镑、399 欧元、399 美元（IT之家注：现汇率约合 2,671 元人民币），国行版本是否引入及定价尚未公布。

HYG 5 的声学架构围绕“脱离单一最佳听音位”来设计。箱体内部署两只 2.5 英寸全频驱动单元，呈向上且向外倾斜的角度安装，以在单箱体内拉宽立体声成像；Jamo 公布的水平扩散角在-6 dB 条件下为 125 度。低频由一只 4 英寸下射式低音单元承担，配合箱体底部的两个对称喇叭形倒相孔，倒相孔内壁带有加强筋，用于抑制气流扰动和箱体振动。整机放大功率为 30W RMS，分配方式为每只全频单元 5W、低音单元 20W。频率响应标称为 45Hz 至 18kHz（±6 dB），室内低频延伸在依赖房间声学条件的情况下可下探至 40Hz，最大声压级 96dB。

连接性是 HYG 5 与 HYG 系列此前几款蓝牙便携音箱拉开距离的核心。它支持双频 Wi-Fi，内置 Spotify Connect、TIDAL Connect、Qobuz Connect、TuneIn 和 QPlay II，并通过 AirPlay 2 与 Google Cast 实现多房间音频联动；支持蓝牙 5.0，支持 SBC、AAC 编码，不包含 aptX 系列。机身背面提供一组 RCA 立体声线路输入，可连接黑胶唱机或 CD 播放器。系统音频分辨率最高支持 24-bit/96kHz。

交互层面，HYG 5 顶部设有触摸界面，待机时自动变暗；箱体底部带有一圈环境氛围灯，内置光线传感器可根据房间亮度自动调节，用户也可通过 Jamo Play 应用在关闭、25%、50%、75% 和 100% 五档之间手动设置。

播放控制、均衡器调节和固件更新均在 Jamo Play 应用内完成，支持 iOS 和 Android。开机、配对等提示音效由丹麦创意工作室 Unmute 制作，Jamo 称其灵感来自北欧自然声景与原声乐器。