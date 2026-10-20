福耀玻璃 2026 年第三季度归母净利润 20.36 亿元，同比下降 9.87%

IT之家 10 月 20 日消息，福耀玻璃今日发布 2026 年第三季度（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

营业总收入 ：121.52 亿元，同比增长 2.51%

归母净利润 ：20.36 亿元，同比下降 9.87%

扣非净利润 ：20 亿元，同比下降 9.71%

加权平均净资产收益率 ：5.32%

基本每股收益 ：0.78 元，同比下降 10.34%

稀释每股收益 ：0.78 元，同比下降 10.34%

资产负债率：50%

AI 解读 本次财报业绩符合市场预期，受汇兑损失影响，前三季度利润同比有所下滑。 公司主营业务说明 福耀玻璃主营汽车玻璃、浮法玻璃的研发、生产和销售，是全球领先的汽车玻璃供应商，产品广泛应用于各类乘用车、商用车领域，同时布局海外生产基地，服务全球主流汽车厂商。 财报核心数据（2026 年第三季度） 实现营业收入 121.52 亿元，同比增长 2.51%；

归属于上市公司股东的净利润为 20.36 亿元，同比下降 9.87%；

扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 20 亿元，同比下降 9.71%；

基本每股收益为 0.78 元，同比下降 10.34%；

稀释每股收益为 0.78 元，同比下降 10.34%； 财报核心数据（2026 年 1-9 月） 实现营业收入 341.23 亿元，同比增长 2.46%；

归属于上市公司股东的净利润为 60.06 亿元，同比下降 14.97%；

经营活动产生的现金流量净额为 82.6 亿元，同比下降 16.44%； 业绩变动说明 2026 年 1-9 月，公司利润总额同比下降 16.93%，主要由于汇兑损益的影响：2026 年 1-9 月发生汇兑损失人民币 106698.17 万元，上年同期实现汇兑收益人民币 48056.14 万元，若扣除该项汇兑损益因素影响后，2026 年 1-9 月利润总额比上年同期增长 1.18%。

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