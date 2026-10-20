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福耀玻璃 2026 年第三季度归母净利润 20.36 亿元，同比下降 9.87%

2026/10/20 16:51:29 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
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IT之家 10 月 20 日消息，福耀玻璃今日发布 2026 年第三季度（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

  • 营业总收入：121.52 亿元，同比增长 2.51%

  • 归母净利润：20.36 亿元，同比下降 9.87%

  • 扣非净利润：20 亿元，同比下降 9.71%

  • 加权平均净资产收益率：5.32%

  • 基本每股收益：0.78 元，同比下降 10.34%

  • 稀释每股收益：0.78 元，同比下降 10.34%

  • 资产负债率：50%

AI 解读

本次财报业绩符合市场预期，受汇兑损失影响，前三季度利润同比有所下滑。

公司主营业务说明

福耀玻璃主营汽车玻璃、浮法玻璃的研发、生产和销售，是全球领先的汽车玻璃供应商，产品广泛应用于各类乘用车、商用车领域，同时布局海外生产基地，服务全球主流汽车厂商。

财报核心数据（2026 年第三季度）

  • 实现营业收入 121.52 亿元，同比增长 2.51%；

  • 归属于上市公司股东的净利润为 20.36 亿元，同比下降 9.87%；

  • 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 20 亿元，同比下降 9.71%；

  • 基本每股收益为 0.78 元，同比下降 10.34%；

  • 稀释每股收益为 0.78 元，同比下降 10.34%；

财报核心数据（2026 年 1-9 月）

  • 实现营业收入 341.23 亿元，同比增长 2.46%；

  • 归属于上市公司股东的净利润为 60.06 亿元，同比下降 14.97%；

  • 经营活动产生的现金流量净额为 82.6 亿元，同比下降 16.44%；

业绩变动说明

2026 年 1-9 月，公司利润总额同比下降 16.93%，主要由于汇兑损益的影响：2026 年 1-9 月发生汇兑损失人民币 106698.17 万元，上年同期实现汇兑收益人民币 48056.14 万元，若扣除该项汇兑损益因素影响后，2026 年 1-9 月利润总额比上年同期增长 1.18%。

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风险提示：本文内容由 AI 自动分析生成，仅供参考，不代表IT之家观点。如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。本文内容不构成投资建议，如有投资者据此操作，风险自担，IT之家对此不承担任何责任。

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关键词：福耀玻璃

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