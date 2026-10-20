曝华为畅享 100 Pro Max 手机 512GB 版本独享麒麟 8020 处理器，标准版选用麒麟 8000S 芯片

IT之家 10 月 20 日消息，华为畅享 100 系列手机宣传海报已在线下露出，目前在多个平台曝光。画面显示，新机延续家族化设计，预装鸿蒙 HarmonyOS 系统，主打“麒麟芯、防诈强、信号好、续航长”等特性卖点。

博主 @数码闲聊站 刚刚发文，进一步透露了系列新机的配置信息，IT之家整理如下：

华为畅享 100 Pro Max 512GB 版本独享麒麟 8020 处理器 ， 256GB / 128GB 版本搭载麒麟 8020A 处理器 ，后置 50Mp 大圆镜头 Deco；

华为畅享 100 Pro 搭载麒麟 8020A 处理器 ；

华为畅享 100 标准版搭载麒麟 8000S 处理器。

另外，系列新机的电池容量分别为 8800mAh / 6100mAh / 6100mAh（博主未指明具体机型的电池容量情况）。

华为官网显示，nova 15 标准版搭载的就是麒麟 8020 处理器。据介绍，端芯云协同升级，HarmonyOS 6 强势融合，实现系统级优化，整机性能提升 62%（对比搭载 HarmonyOS 5 出厂版本的 nova 14）、游戏性能提升 60%（基于 nova 15 与 nova 14 在特定游戏特定版本下对比）。