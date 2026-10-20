大众汽车曾计划用比亚迪海豚平台造捷达但因后者无意合作而告吹，被拒后押注小鹏

IT之家 10 月 20 日消息，据路透社今日报道，大众汽车曾在中国市场探索与比亚迪合作，并对其制造成本优势感到惊讶，但最终因比亚迪缺乏合作意愿而未能推进。

知情人士透露，大众汽车 2022 年曾考虑与比亚迪合作，探讨将比亚迪海豚车型所使用的平台用于捷达品牌的可能性。不过，比亚迪方面缺乏合作意愿，双方最终未能达成协议。

接触时间线大致在 2022 年 8 月贝瑞德出任大众中国 CEO 前后。同一时期，大众还曾探索与零跑汽车的合作，但斯特兰蒂斯于 2023 年 10 月以约 15 亿欧元（IT之家注：现汇率约合 112.52 亿元人民币）收购零跑约 21% 股份并成立“零跑国际”，将这一机会截走。

两名了解大众在华合作策略的人士将这一做法描述为“联姻与离婚”：先与本土企业结盟，学习对方的技术和经验，待掌握所需能力后再退出合作。

比亚迪合作未能成行之后，大众将筹码押在了小鹏身上。2023 年宣布的合作在 18 个月内交付了一套新的电子电气架构，大众称这一速度创下纪录，大众最新推出的与众 08/09 便是这一合作的产物。但首款车型的市场表现直接暴露了“拿到技术”与“卖出车”之间的落差。汽车咨询机构 ThinkerCar 的数据显示，与众 08 自 2026 年 4 月上市至 8 月，月均销量仅 267 辆，累计约 1300 辆；而大众内部规划文件原本设定的 2026 年月销目标是 3622 辆，实际完成度不足十分之一。

渠道选择进一步放大了产品端的弱势。五位知情人士透露，与众 08 主要在大众安徽运营的新经销商网络中销售，该网络目前约有 166 家门店，而大众通过一汽和上汽合资体系运营着超过 3000 家经销商。两名知情人士表示，大众安徽的覆盖范围过小，许多消费者根本不知道这款车的存在。

大众回应称，包括与众 06 和 07 在内的大众安徽车型销量正在增长，销售网络已扩展至 166 家，并正在与一汽-大众在部分门店以“店中店”形式合作销售。

这段话的背景是：2026 年 4 月，大众安徽与一汽-大众签署协议，计划在约 30 个城市的一汽-大众门店内设立专属区域销售大众安徽的金标车型。