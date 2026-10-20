新款吉利帝豪向上系列车型 10 月 25 日上市，换装更大尺寸中控屏

IT之家 10 月 20 日消息，吉利汽车官方确认，新款帝豪向上系列车型将于 10 月 25 日正式上市。新车调整集中在外观细节与内饰配置层面，动力系统预计不会发生变化。

“向上系列”基于第四代帝豪开发，首次上市是在 2026 年 5 月 24 日，当时推出了三款配置，官方指导价 6.89 万元至 7.79 万元，限时感恩价为 5.59 万元至 6.49 万元。

新车外观基本延续了在售车型的整体轮廓与溜背线条，前脸仍采用直瀑式格栅，但格栅内部的纵置辐条间距被拉大，视觉效果比现款更疏朗。前包围重新开模，增加了黑色装饰件以强化运动感；车尾保留贯穿式尾灯，后包围加入镀铬饰条，与前脸形成呼应。此外，新车提供全新样式的铝合金轮辋。

座舱内部最显眼的变化是中控屏。现款向上系列配备的是一块 12.3 英寸悬浮屏，新款换装了尺寸更大的版本，屏幕变大之后，中央空调出风口以及下方部分物理按键的位置相应下移。

新车保留了实体按键、机械式换挡杆以及后排充电接口。前排中央岛台继续提供手机无线充电面板和杯架。内饰配色延续黑色与棕色的搭配方案。

动力部分没有调整的迹象。现款车型搭载一台 1.5L 直列四缸自然吸气发动机，最大功率 88 千瓦（120 马力），峰值扭矩 150 牛 · 米，传动系统匹配 5 速手动变速箱或模拟 8 挡的 CVT 无级变速箱。

车身尺寸参考在售车型，长宽高为 4630/1820/1470 毫米，轴距 2650 毫米，定位紧凑型轿车。悬架结构为前麦弗逊独立、后扭力梁式非独立。IT之家后续将保持关注。

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