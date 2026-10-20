圆通速递 2026 年第三季度归母净利润 14.54 亿元，同比增长 39.06%

IT之家 10 月 20 日消息，圆通速递今日发布 2026 年第三季度（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

营业总收入 ：195 亿元，同比增长 6.72%

归母净利润 ：14.54 亿元，同比增长 39.06%

扣非净利润 ：14.1 亿元，同比增长 39.8%

加权平均净资产收益率 ：3.92%

基本每股收益 ：0.4248 元，同比增长 39.14%

稀释每股收益：0.4244 元，同比增长 39.15%

AI 解读 本次财报业绩符合行业增长预期，核心盈利指标增速亮眼。 公司主营业务说明 圆通速递是国内领先的综合性快递物流运营商，以自营枢纽转运中心和扁平终端加盟网络为基础，以快递服务为核心，推进数字化、智能化发展，积极布局物流生态，深化拓展国际市场，围绕客户需求提供国内、国际快递、仓配一体、商贸、航空货运及供应链等综合服务。 2026 财年第三季度财报亮点 第三季度实现营业收入 195 亿元，同比增长 6.72%，保持稳健增长；

归属于上市公司股东的净利润达到 14.54 亿元，同比增长 39.06%，增速显著高于营收；

扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 14.1 亿元，同比增长 39.8%，盈利质量较高；

基本每股收益为 0.42 元，同比增长 39.14%；稀释每股收益为 0.42 元，同比增长 39.15%，股东收益水平提升明显； 业绩变动原因说明 净利润增速大幅高于营收，主要系快递业务量增长及快递产品毛利逐步回升所致，规模效应下盈利能力持续改善。 股东结构情况 截至报告期末，公司控股股东上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司持股比例为 30.68%，股权结构稳定，前十大股东中包含全国社保基金、基本养老保险基金等长期机构投资者，市场认可度较高。

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