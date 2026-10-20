OpenXR 标准新增“空间容器”特性：支持 XR 应用在场景中多任务运行，可取得类似苹果 visionOS 体验

IT之家 10 月 20 日消息，负责推动 OpenXR 标准发展的 Khronos Group 宣布推出一项名为“空间容器”（Spatial Containers）特性，其由系统统一管理，允许应用在其中展示 XR 内容，工作方式类似于传统桌面操作系统中的应用窗口。

根据 Khronos Group 展示的演示视频，“空间容器”支持两种运行模式：一种是用于多任务操作的“有界”模式，允许应用在空间环境中与其他内容并行显示；另一种则是“沉浸式”模式，应用可以占据整个视野。借助这一机制，开发者能够更灵活地控制应用在 XR 环境中的呈现方式。

外媒 Road to VR 表示，这一设计与苹果 visionOS 交互逻辑功能颇为相似，用户可以在空间环境中随意运行多个应用，相比之下，其竞品 Meta Quest 目前的多任务能力仍存在一定限制，用户一次只能运行一个空间应用。

Khronos Group 称，目前“空间容器”特性已完成批准并正式发布，预计从今年起 OpenXR 生态中的各个平台将陆续开始实现这些功能。不过，标准发布并不意味着所有现有头显都能立即获得支持，具体仍取决于各平台厂商的实现进度。

目前，OpenXR 支持的设备和平台包括 Meta Quest、兼容 SteamVR 的 PC VR 头显、Steam Frame、基于 Android XR 的头显，以及 Varjo、Magic Leap 和 XREAL 等厂商的设备。随着新扩展逐步落地，这些平台未来有望提供更加接近 visionOS 的空间体验。