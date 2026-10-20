《绝区零》三 Z STUDIO Tidal Noise 噪点狂潮键盘预售：本体 799 元

IT之家 10 月 20 日消息，《绝区零》三 Z STUDIO 即将于今晚 20:00 启动 "Tidal Noise" 噪点狂潮三模机械键盘的预售。这一型号由三 Z STUDIO 负责游戏元素主题设计，ATK 承担制造工作，本体售价 799 元。

噪点狂潮键盘基于 60% + 独立方向键的特殊配列。其采用全开模设计，局部装饰以铝合金；方向键区上方装饰以磁吸金属铭牌、磁吸金属框，搭配可替换装饰插片；侧面设有灯光 & 音量调节滚轮、装饰飘带。

该键盘采用 5 层填充 Gasket 内部结构，可选线性调频轴 / 段落噪点轴，搭配代理人主题原厂 (CHERRY) 高度 PBT 材质五面热升华工艺键帽，集成 2000+hr 续航 8000mAh 电池；随附硫酸纸海报。

除键盘本体外，三 Z STUDIO 还提供噪点狂潮键盘的配套鼠标垫、硅胶手托、替换装饰插片。鼠标垫定价 68 元、硅胶手托定价 119 元（键盘 + 鼠标垫 + 硅胶手托套装 949 元）；一组 3 件的替换装饰插片则是 20 元。

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