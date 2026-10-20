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VR 游戏《收获日：Aces High》11 月 5 日登陆 Meta Quest/SteamVR 平台，定价 25 美元

2026/10/20 18:32:10 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 10 月 20 日消息，开发商 Fast Travel Games 宣布，以经典 IP《收获日（PAYDAY）》世界观为背景的 VR 游戏《收获日：Aces High》将于 11 月 5 日正式发售，登陆 Meta Quest 及 Steam VR 平台，售价为 25 美元（IT之家注：现汇率约合 167.3 元人民币）

据介绍，本作支持最多 4 名玩家合作体验，玩家将组队执行各种经典抢劫任务，根据自己的行动风格搭配装备，团队既可以选择快速突入、直接行动的强攻路线，也可以采取更加谨慎的战术，利用潜行暗杀完成各项任务。

目前，玩家已经可以在 Steam 和 Meta Quest 商店将游戏加入愿望单。值得注意的是，Steam 版本不仅包含 PC VR 版本，还将提供 Steam Frame 原生版本，让用户能够在该设备上以独立运行的方式游玩。

Fast Travel Games 同步宣布，感兴趣的玩家目前已可在 Meta（点此访问）及 Steam（点此访问）进行游戏测试，参与本轮测试的玩家，将在游戏正式发售后获得一款专属的 Kitty Mask 猫咪面具，用于游戏内角色装扮。

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关键词：Meta Quest收获日：Aces HighSteamVRVR 游戏

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