ATK 烈空 F1 V3 Ultimate+ 鼠标 PC 雾透外壳款上市：41g，319.6 元

IT之家 10 月 20 日消息，ATK 即将于今晚 20:00 发售烈空 F1 V3 Ultimate+ 鼠标的 PC 雾透外壳款。其可选绿透 / 白透 / 红透 3 种外观，限时补贴到手价为 319.6 元。

IT之家注意到，这一衍生版本在调整外壳材质的同时左右键换用来自欧姆龙的光学微动，质量来到 41±3g，随附对应颜色的 GEM 8K 接收器。

ATK 烈空 F1 V3 Ultimate+ 鼠标 PC 雾透外壳款采用准对称的中小手抓握 & 趴握模具，三维 118.2 × 62.4 × 38.8 (mm)，底壳镂空。

其基于 Nordic nRF54LM20 主控，搭配原相 PAW3955 光学传感器、TTC 金轮滚轮编码器，支持双模连接，可实现 8kHz 轮询率、20000fps 帧率，按键延迟 0.174ms，内置的 300mAh 电池在 1kHz 轮询率下可提供 300hr 续航。

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