首发价 9599 元：索尼 FE 50mm F1.4 GM 全画幅镜头 6259 元国补直降

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索尼全画幅大光圈定焦 G 大师镜头 FE 50mm F1.4 GM（型号名：SEL50F14GM）上架于 2023 年 3 月份，首发价 9599 元。
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这款镜头采用了索尼多项先进的光学设计技术，包括高精度研磨的 XA 镜片、高推力 XD 线性马达和紧凑型圆形光圈叶片，重量仅为约 516g，相比前代重量减轻了约 33%，体积则减少了约 15%。
索尼 FE 50mm F1.4 GM 内置 2 枚 XA（超级非球面）镜片，1 枚 ED（低色散）玻璃镜片，拥有 11 枚叶片，对焦速度号称比前代快了 1.9 倍，可用于拍摄人像、风光、婚礼和旅行等题材，满足照片与视频的双影像拍摄需求。
此外，FE 50mm F1.4 GM 最近对焦距离为约 0.41 米，自动对焦时最大放大倍率约为 0.16 倍。
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