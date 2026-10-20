天齐锂业 2026 年三季度预计归母净利润 51~60 亿元，预计同比增长 2734.97%~3235.26%

IT之家 10 月 20 日消息，天齐锂业今日发布 2026 年三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）业绩预告报告：

AI 解读

本次业绩预告归母净利润区间大幅超市场预期，业绩增长幅度显著高于市场平均预测。

公司主营业务说明

天齐锂业是以锂为核心的新能源材料企业，主营业务涵盖锂产业链的关键阶段，包括硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿生产销售以及锂化工产品的生产销售，主要产品包括锂精矿产品（含化学级锂精矿、技术级锂精矿）和锂化工产品（含碳酸锂、氢氧化锂、金属锂、氯化锂等），为全球能源转型提供锂产品解决方案。

本次财报亮点

归属于上市公司股东的净利润预计为 51 亿元 ～ 60 亿元，同比增长 2734.97% ～ 3235.26% ，上年同期为 1.8 亿元，同比增速创下近年新高。

扣除非经常性损益后的净利润预计为 50.3 亿元 ～ 59.3 亿元，同比增长 6957.09% ～ 8219.79% ，上年同期为 7127.58 万元，扣非增速更为亮眼。

基本每股收益预计为 3 元 ～ 3.53 元，上年同期为 0.11 元，盈利水平大幅提升。

业绩增长原因

受益于新能源产业发展与下游需求增长，本报告期公司主要锂产品的销售均价较上年同期均明显增长，带动营业收入同比大幅上升。

公司重要联营公司 SQM 2026 年前三季度业绩预计同比大幅增长，公司确认的对 SQM 的投资收益较上年同期也大幅增长，进一步增厚了公司利润。

风险提示

本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，最终数据以公司后续披露的《2026 年第三季度报告》为准。由于 SQM 披露季度财务报告时间晚于公司业绩预告时间，本次预估的投资收益与最终实际数据可能存在差异，公司将后续根据实际情况按规则调整披露，投资者需注意投资风险。