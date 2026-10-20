上市价 4999 → 3259 元：vivo X300 手机 12GB+512GB 国补直降

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vivo X300 手机开售于 2025 年 10 月 17 日，搭载联发科天玑 9500 处理器，12GB+512GB 版本发售价为 4999 元。

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vivo X300 提供了自在蓝、幸运彩、惬意紫、纯粹黑配色可选，四边仅 1.05mm，仅厚 7.95mm，重约 190g。

vivo X300 系列全系采用京东方专属产线打造的 LTPO 屏幕，支持全亮度 DC 调光和 2160Hz PWM 调光，内置双 Demura 优化，局部峰值亮度 4500nit，最低 1nit，支持全链路蔡司自然色彩管理。

其中，vivo X300 采用一块 6.31 英寸 2640×1216 分辨率的 OLED 直屏（京东方 Q10+ 发光材料），支持 120Hz 刷新率，8T LTPO（1-120Hz）。

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