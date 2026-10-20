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Aqara 绿米 LED 灯泡 T2 E14 螺口版本开售，补贴到手价 128.6 元

2026/10/20 19:13:54 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
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IT之家 10 月 20 日消息，Aqara 绿米 LED 灯泡 T2 E14 螺口版本现已在京东开售。新品主打 Ra90 高显色指数，支持 1600 万色彩，兼容苹果 HomeKit 生态，标价 178 元，补贴到手价 128.6 元

据介绍，这款灯泡支持 RGB 幻彩光，可调整 1600 万种色彩。具备 2000K-9000K 宽裕色温范围，给家中带来属于大自然的动态光感。支持苹果 Apple Home 自适应照明，根据一天的时间和家庭地理位置自动调节色温。

同时，该产品拥有 Ra90 高显色指数，光通量高达 1100 流明。支持 Siri 语音控制、手机 App、旋钮控制等。接入苹果 HomeKit 生态，出厂默认 Zigbee 协议，亦可切换至 Thread 协议，直连 Matter 生态。

此外，该产品采用 E14 标准螺口，兼容大多数灯具，需搭配网关使用。

IT之家附该产品详细参数如下：

目前该产品已在京东开售，标价 178 元，补贴到手价 128.6 元。

京东 Aqara 绿米联创智能 LED 灯泡 T2（螺口 E14 幻彩光)128.6 元直达链接

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