Aqara 绿米 LED 灯泡 T2 E14 螺口版本开售，补贴到手价 128.6 元

IT之家 10 月 20 日消息，Aqara 绿米 LED 灯泡 T2 E14 螺口版本现已在京东开售。新品主打 Ra90 高显色指数，支持 1600 万色彩，兼容苹果 HomeKit 生态，标价 178 元，补贴到手价 128.6 元。

据介绍，这款灯泡支持 RGB 幻彩光，可调整 1600 万种色彩。具备 2000K-9000K 宽裕色温范围，给家中带来属于大自然的动态光感。支持苹果 Apple Home 自适应照明，根据一天的时间和家庭地理位置自动调节色温。

同时，该产品拥有 Ra90 高显色指数，光通量高达 1100 流明。支持 Siri 语音控制、手机 App、旋钮控制等。接入苹果 HomeKit 生态，出厂默认 Zigbee 协议，亦可切换至 Thread 协议，直连 Matter 生态。

此外，该产品采用 E14 标准螺口，兼容大多数灯具，需搭配网关使用。

IT之家附该产品详细参数如下：

目前该产品已在京东开售，标价 178 元，补贴到手价 128.6 元。

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