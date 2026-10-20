通用汽车 2026 财年第三财季归母净利润 33.35 亿美元，同比增长 151.32%

IT之家 10 月 20 日消息，通用汽车今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告。

通用汽车 2026 年第三季度营收 500.15 亿美元（IT之家注：现汇率约合 3,347.83 亿元人民币），同比增长 2.9%，高于 LSEG 一致预期的约 487 亿美元；股东应占净利润 33.35 亿美元，较上年同期的 13.27 亿美元增长 151.32%；调整后息税前利润 41.06 亿美元，同比增长 21.6%，利润率从 6.9% 提升至 8.2%；调整后每股收益 3.70 美元，同比增长 32.2%，同样超出预期。

AI 解读

本次财报业绩符合市场预期，核心财务指标实现同比增长。

公司主营业务说明

通用汽车是全球知名汽车制造商，设计、生产并销售别克、凯迪拉克、雪佛兰、GMC 等品牌的乘用车和商用车，同时提供汽车金融服务，当前正向全电动化转型，拥有行业最宽泛的电动车产品线。

财报核心亮点

2026 财年第三季度实现营业收入 500.15 亿美元，同比增长 2.9%；

归属于普通股股东的净利润为 33.35 亿美元，同比大幅增长；

调整后 EBITDA 达到 41.06 亿美元，同比增长 21.6%；

调整后汽车自由现金流为 58.82 亿美元，同比增长 40%；

董事会批准了新的 200 亿美元股票回购授权，并宣布每股 0.18 美元的季度现金股息；

全年业绩指引更新

调整后 EBIT 指引区间更新为 145 亿美元 ～ 155 亿美元，此前指引为 140 亿美元～160 亿美元，区间收窄；

归属于股东的净利润指引区间为 89 亿美元 ～ 95 亿美元；

调整后汽车自由现金流指引区间更新为 115 亿美元 ～ 125 亿美元，较此前指引区间上移；

稀释后调整后 EPS 指引区间为 12.75 美元 ～ 13.75 美元。

资本回报与估值

公司完成了此前 60 亿美元的股票回购计划，新批准 200 亿美元的回购授权，同时持续派息，展现了对现金流和业务增长的信心。截至三季度末，公司流通股数量降至 8.49 亿股，持续股份回购有助于提升每股收益。