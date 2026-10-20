影翎为旗下 A1 全景无人机推出“经典遥控器”“4G 图传增强模块”两款外设，559 元起

IT之家 10 月 20 日消息，影翎宣布为旗下 A1 全景无人机飞行器推出“经典遥控器”和“4G 图传增强模块”两款外设，前者定价为 559 元，后者单个（含飞机支架）定价为 618 元。

经典遥控器

该产品相对于影翎 A1 原配的扳机造型体感遥控器整体更易于上手，其采用灰白外壳，提供双摇杆，操作者可以通过它进行高效环绕跟拍、推进爬升、俯冲等飞行动作。

该遥控器在 Vision 飞行眼镜支持两种观看模式。固定视角模式下，视野会跟随取景方向并配合虚拟云台控制拍摄角度；自由视角模式下，操作者可在不改变航向的前提下转动头部观察四周。

4G 图传增强模块

该产品主要用于提升飞行器连接稳定性，可直接安装在无人机背部，对无人机的整体载重与飞行气动布局不会产生明显影响。当原生图传信号在复杂环境中受到物理遮挡或无线电干扰时，模块会自动接入 4G 网络进行连接补充，从而降低信号中断概率。

该模块集成了 eSIM 技术，用户无需额外插入实体 SIM 卡即可使用。设备首次激活赠送 5 GB 数据流量及首年服务费，官方称该产品也可在欧洲旅行使用。

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