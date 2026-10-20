雷鸟 27Q6A Pro 电竞显示器 1198 元国补直降：2K 320Hz、180 分区控光

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雷鸟 27 英寸 2K 320Hz 的 Mini LED 电竞显示器 27Q6A Pro 开售于 2026 年 3 月。

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这款 27 英寸显示器采用 Fast-IPS 面板，分辨率为 2560×1440，最高支持 320Hz 刷新率，最快响应时间为 1ms GTG，支持硬件级低蓝光和 DC 调光。

它采用 Mini LED 背光方案，共有 180 个分区，峰值亮度可达 800 尼特，静态对比度为 1000:1，支持 HDR 600，支持 10.7 亿色显示，覆盖 95% DCI-P3 和 99% sRGB 色域，官方标称 ΔE 小于 2。

接口方面，这款显示器配备了 HDMI 2.1 和 DP 1.4，支持 AMD FreeSync Premium 并兼容 NVIDIA G-Sync Compatible，具备三档 OD 调教及雷鸟 MPRT-Plus 技术以消除动态模糊。

另外，其支架支持 125mm 高度调节、±20° 左右旋转、±90° 垂直旋转及-5° 至 15° 俯仰调节，支持 100×100mm VESA 壁挂。

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