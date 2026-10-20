首发 1999 元 → 1153 元：小米米家净水器 1200G Pro 国补探新低

【京东活动可能随时变更，需以实付款为准】

小米米家净水器 1200G Pro 发布于 2024 年 9 月 5 日，其主打 1200G 超快出水、触控定量取水、双芯精滤等特性，建议零售价 2499 元，首发价 1999 元。

京东 11.11 大促期间，按下方步骤下单，叠加 15% 国补后仅需 1153.98 元：

领 9 折券：点此查看。

领 800-80 元 PLUS 专享券（需 2 积分兑换）：点此查看。

下单时选择“以旧换新 → 个护健康 → 电动牙刷（无需回收）”补贴 71.76 元。

京东 11.11 无门槛红包至高 26888 元，支持即领即用，下单直接当钱花：点此抽取。

提供 3 年质保 5 年 RO 滤芯。

该净水器采用零陈水 3.0 系统，具备纯 / 废水双循环系统，官方表示可让每天第一杯水具备更高脱盐率，实现“水质口感双升级”。其能够实现“母婴级”净水，通过无双酚 A 测试，可滤除水中杂质、余氯、重金属、细菌等，号称拥有超过 99.8% 的镉去除率、超过 99.9% 的铅去除率、100% 的总大肠杆菌去除率。

该净水器支持智能监测水质，能够根据实时水质动态调节纯废水比，拥有一级水效认证，每年可节水约 2433 升。

其配备智能触控大屏龙头，支持 3 挡定量取水，包括 300mL 常用杯量、1.2L 常用水壶、20L 持续出水三种规格。同时，该产品支持小米澎湃智联，通过米家 App 即可查看水质、自定义杯量、了解滤芯寿命，滤芯到期后支持自动提醒。

这款净水器具备 3.2L / min 水量，24 小时出水总量可达 1200 加仑，3.2 秒即可接满 200mL 水杯。此外，其内置 5 年长效 RO 滤芯，耗材日均低至 0.15 元。

IT之家附详细参数规格如下：

淘宝 11.11 主会场： 点此前往

京东 11.11 主会场： 点此前往

京东 11.11 手机叠加国补立减千元： 点此查看

京东 11.11 家电家居主会场： 点此前往

京东 11.11 数码主会场：点此前往

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

【广告】