丰田计划到 2030 年完成 SDV 普及，固态电池 2027~2028 年进入市场

IT之家 10 月 20 日消息，据《日经亚洲》上周报道，丰田 (Toyota) 在本月举行的欧洲投资者简报会上表示，目标到 2030 年实现 50 款车型的全面 SDV（软件定义汽车）化。

丰田希望将旗下 Woven 的 Arene 软件开发平台推广到自家车辆以外的领域：其计划在 2035 年前向其它汽车制造商提供技术授权，将 Arene 扩展至机器人、住宅、电线杆等 IoT 设备。

该企业的目标是到 2030 财年实现 3 万亿日元（IT之家注：现汇率约合 1,267.47 亿元人民币）的非新车销售年营业利润，较目前水平增长约 40%。而在这一过程中，SDV 技术的推广将做出贡献。

丰田还计划对外销售适用于混动与燃油车辆的发动机，这部分业务到 2032 年可实现 2,500 亿日元（现汇率约合 105.62 亿元人民币）收入；其固态电池预计将于 2027~2028 年进入市场，率先应用于商用车和无人机。

《日经亚洲》还在另一篇报道中提到，丰田计划通过与一汽的合资企业于 2028 年在中国量产新一代卡罗拉。这一车型基于 2025 年公布的概念车，采用多动力架构兼容平台，提供纯电、混动、燃油等版本。

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