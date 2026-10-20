2027 款极狐阿尔法 S5/T5 双车 10 月 23 日上市：驾趣、续航、智驾再升级

IT之家 10 月 20 日消息，2027 款极狐阿尔法 S5 与阿尔法 T5 官宣将于 10 月 23 日正式上市，号称“驾趣升级、续航升级、智驾再突破”。

其中，2027 款极狐阿尔法 S5 继续提供纯电与增程双动力，T5 则把升级重心放在后驱布局、800V 平台和车顶激光雷达的加入上。

S5 变化有限，核心在于车顶激光雷达与新增的前备箱。外观延续“风塑美学”的溜背轿跑轮廓，无边框车门、隐藏式门把手、贯穿尾灯和可升降后扰流板均被保留。

T5 的改动更偏向结构性的动力布局调整。驱动形式从前置前驱改为后驱，换装最大功率 227 千瓦（309 马力）、峰值扭矩 334 牛 · 米的后置电机，机舱因此腾出空间，新增容积约 185 升的电动前备箱。全域 800V 高压平台与宁德时代电池全系标配，神行 5C 超充的补能节奏大致为 15 分钟补充 500 公里续航。纯电版 CLTC 续航分为 601 公里和 680 公里两个版本。

另外，T5 的车顶激光雷达与智驾芯片方案目前存在不同说法：工信部申报信息及多个来源指向 192 线激光雷达配合地平线 J6M 方案，另有实车体验指向高通骁龙 8775 舱驾一体式芯片、算力标注为 192TOPS，官方尚未在预热阶段明确最终的量产配置。

座舱层面的调整属于细节优化。T5 换装三辐式方向盘，中央岛台重新布局，保留悬浮中控屏与 HUD 抬头显示，门板等位置加入翻毛皮材质，前排座椅继续提供加热、通风与按摩功能。S5 的内饰变化幅度更小，主要围绕智驾硬件的加入做配套调整。IT之家后续将保持关注。

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