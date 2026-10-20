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海盗船推出 SABRE v3 PRO PureVector 鼠标，支持个性化方向灵敏度校准

2026/10/20 22:23:37 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 10 月 20 日消息，CORSAIR（海盗船）美国当地时间今日宣布推出 SABRE v3 PRO PureVector 鼠标，可选 ULTRALIGHT / MG / CF 三个版本、对称 / 右手 2 种模具。

该系列产品在硬件上搭载 Nordic nRF54 系列 MCU、42K MARKSMAN X 光学传感器、100M 光学开关与滚轮编码器，在 USB-C 和 2.4GHz 下均支持 8kHz 轮询率。

其支持海盗船与 AimLabs 合作开发的专利独家校准技术 PureVector。该技术分析用户在各个方向上的自然移动方式，并根据个人的方向性瞄准偏差校准鼠标灵敏度。其可将瞄准速度提升最多 81ms (33%)，并将方向性偏差平均降低 18%。

海盗船 SABRE v3 PRO PureVector 系列鼠标规格区分如下：


外壳材质电池容量对称款质量右手款质量蓝牙连接
定价
ULTRALIGHTABS 塑料37g41g179.99 美元
MG镁合金49g55g199.99 美元
CF碳纤维48g54g229.99 美元
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关键词：海盗船鼠标

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