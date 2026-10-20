海盗船推出 SABRE v3 PRO PureVector 鼠标，支持个性化方向灵敏度校准

IT之家 10 月 20 日消息，CORSAIR（海盗船）美国当地时间今日宣布推出 SABRE v3 PRO PureVector 鼠标，可选 ULTRALIGHT / MG / CF 三个版本、对称 / 右手 2 种模具。
该系列产品在硬件上搭载 Nordic nRF54 系列 MCU、42K MARKSMAN X 光学传感器、100M 光学开关与滚轮编码器，在 USB-C 和 2.4GHz 下均支持 8kHz 轮询率。
其支持海盗船与 AimLabs 合作开发的专利独家校准技术 PureVector。该技术分析用户在各个方向上的自然移动方式，并根据个人的方向性瞄准偏差校准鼠标灵敏度。其可将瞄准速度提升最多 81ms (33%)，并将方向性偏差平均降低 18%。
海盗船 SABRE v3 PRO PureVector 系列鼠标规格区分如下：
|外壳材质
|电池容量
|对称款质量
|右手款质量
|蓝牙连接
|定价
|ULTRALIGHT
|ABS 塑料
|小
|37g
|41g
|无
|179.99 美元
|MG
|镁合金
|大
|49g
|55g
|有
|199.99 美元
|CF
|碳纤维
|大
|48g
|54g
|有
|229.99 美元