索尼《绝地潜兵 2》正式弃用 GameGuard，改用 Easy Anti-Cheat 反作弊系统

IT之家 10 月 20 日消息，《绝地潜兵 2》官方团队今日推送了最新的 7.2.0 版本更新，其中将 PC 版的反作弊系统从 GameGuard 更换为 Easy Anti-Cheat（EAC），并同步部署了额外的安全工具。

官方团队在 Steam 公告中承认，此前采用的 GameGuard“未能达到预期防护效果”，EAC 作为已被超过 200 款游戏采用的行业通用方案，被视为更有效的替代选择。

触发这次切换的直接原因，并非一般意义上的“外挂”，而是作弊模组对游戏核心机制的实际损害。Arrowhead 在公告中提到，部分玩家利用模组改变作战拾取掉落概率，甚至操纵银河战争的战局走向、扰乱剧情推进，影响范围从自身对局扩散到了同一战局中的其他玩家，而 GameGuard 在面对这类深度干预游戏逻辑的模组时未能提供有效防护。

对 PC 玩家而言，Arrowhead 明确表示外观类、不改变游戏玩法的模组本身并不被排斥，官方认可其创意价值；但 EAC 的接入意味着部分外观模组也需要由制作者发布更新才能继续使用，而那些影响其他玩家体验、制造不公平优势的模组则可能直接失效。如果玩家认为某款无恶意的模组被 EAC 错误拦截，可以通过 Arrowhead 的 Zendesk 工单平台提交反馈。

Arrowhead 在 FAQ 中确认 Steam Deck 与 Linux 的兼容性维持不变，Proton 支持已配置到位，这意味着此次反作弊迁移不会像部分游戏那样突然切断 SteamOS 与 Linux 玩家的通路。