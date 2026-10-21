谷歌为车载 Gemini 新增个人智能功能，可跨 Gmail、日历、地图调取数据

IT之家 10 月 21 日消息，谷歌正在为已搭载在数百万辆轿车、卡车与 SUV 上的 Gemini 人工智能助手增添更强的个性化能力，这一举措或将进一步把用户牢牢锁定在谷歌的产品生态当中。

该公司于当地时间周二宣布，将为车载版 Gemini 新增个人智能功能。这项功能可以调取来自谷歌邮箱（Gmail）、谷歌日历（Google Calendar）、YouTube、谷歌地图（Maps）、谷歌搜索记录以及其他关联谷歌服务里的信息，以此理解用户的偏好、行程安排与过往使用记录。

谷歌表示，将通过两种渠道向车辆推送“Gemini 个人智能”功能：一是 Android Auto，这款应用安装在用户手机上，可无线连接车辆，将导航、媒体和消息内容投射到车机娱乐系统；二是谷歌内置车机系统（Google Built-in），即直接预装在车辆内的软件与服务。

该功能从即日起率先在 Android Auto 中上线，后续几个月内会拓展至搭载谷歌内置车机系统的车型。

IT之家注意到，谷歌最早于去年 11 月在 Android Auto 中推出了 Gemini。与此同时，Gemini 的“个人智能”功能已于今年 3 月在美国全境上线，目前正在全球市场进行测试。

正如谷歌在博客文章中所述，这次最新升级能够打通用户各个谷歌应用之间的数据关联。

驾驶员需要主动授权开启，个人智能功能才会生效。一旦用户开启该功能，各类跨应用信息联动就会启动。举例来说，如果驾驶员正在导航前往机场，系统可以提醒用户，其日历里登记的航班出现延误。

谷歌称，这项功能支持用户用自然语言提出复杂需求。仍以机场场景为例，用户可以先向人工智能助手询问登机口信息，紧接着追问航班是否准点。谷歌表示，Gemini 能够一次性同时回答这两个问题。

如此深度的数据联动可能会让部分用户感到顾虑，不过谷歌表示，在使用个人智能功能时，用户对自己的数据拥有完全控制权。该功能可随时开启或关闭，用户还能自主选择要接入哪些应用。