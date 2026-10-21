AMD Zen 6 又爆猛料：12 核多线程表现媲美现款 16 核旗舰处理器

IT之家 10 月 21 日消息，Hydra 工具开发者 @1usmus 在社交平台回应网友时表示，一张 Cinebench 截图的“配色”暴露了相关信息，透露基于 Zen 6 架构打造的一款 12 核心 Ryzen 处理器，在多线程性能方面有望媲美当前旗舰级 16 核心 Ryzen 9 9950X3D。

IT之家查询相关资料，该爆料源于 overclock 论坛的网友 UTVOL06 晒贴，主帖聚焦 AMD 9950x3d2 处理器的 Cinebench 2026 多线程基准测试，不过其中第四和第五个跑分成绩条目被涂遮挡。

根据网友讨论，被遮挡的该条目约为 12 核 24 线程配置，认为如果是 16 核 32 线程配置成绩过低，而 8 核 16 线程配置成绩又过高，因此更倾向于 12 核 24 线程配置。

随后 @1usmus 在推文中表示：“被抓包了 ——Cinebench 的颜色泄露了我的信息。你说得对。12 核 Zen 6 的跑分竟然非常接近这些分数。泄露的信息很快就会出来了。”

虽然该说法并未公布完整测试平台、频率、功耗或具体 Cinebench 分数，但从排名来看，Zen 6 的单 CCD 设计可能带来远超以往的核心密度和性能效率。此前多方爆料称，Zen 6 标准核心复杂裸片（CCD）将从 Zen 4、Zen 5 时代的 8 核升级至 12 核，共享 L3 缓存或从 32MB 提升至 48MB；在制程与封装优化下，裸片面积据称仅小幅增加。

这一变化若属实，意味着 AMD 可能用单个 12 核 CCD 实现过去需要更高核心规模才能达到的多线程表现。对桌面用户而言，这有望催生更高效的 12 核、24 核 Ryzen 产品；对笔记本和掌机平台而言，更高能效与更紧凑的芯片设计也可能改善续航、散热和机身空间利用。