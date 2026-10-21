奔驰看好轿跑 SUV：还有很多人喜欢它

IT之家 10 月 21 日消息，轿跑 SUV 依然受到豪华 SUV 消费者的青睐，其兼顾传统 SUV 的实用性与更加流畅的车身造型，部分产品还拥有更出色的操控表现。

奔驰产品战略与产品规划副总裁克里斯托夫 · 斯塔任斯基近日接受 Motor1 采访时，被问及消费者是否仍然喜欢轿跑 SUV。他给出了肯定的答复：“轿跑（SUV）车型的市场需求很旺盛…… 这种车型有自己的忠实拥趸。因为它既有非常宽敞的空间，开起来又很运动…… 我们很高兴能提供这样的车型。”

2024 年曾有传闻称，奔驰考虑精简产品阵容，或将取消轿跑 SUV 车型。德国《商报》当时报道，GLC 轿跑 SUV 和 GLE 轿跑 SUV 可能首当其冲。

截至目前，基于最新一代 GLC 打造的轿跑 SUV 尚未亮相。不过，2027 款 GLE 轿跑 SUV 的回归说明，此类“相对小众”的车型仍有市场。新车提供从入门版 GLE 350 到高性能 AMG 53、AMG 63 等多种选择。

坚持推出轿跑 SUV 的也不只有奔驰。据IT之家了解，奥迪、宝马、保时捷等海外车企同样为旗下热门 SUV 提供了轿跑版本。奥迪目前拥有 Q5 Sportback 和 Q8 两款轿跑 SUV 在售，保时捷则为几乎所有版本的卡宴提供轿跑车型，纯电版也不例外。