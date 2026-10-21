消息称启境汽车已有规划换电车型，将“率先落地”

IT之家 10 月 21 日消息，今天（21 日）上午，据蓝鲸汽车援引知情人士消息称，启境汽车目前已有规划换电新车型，“以启境和华为乾崑的合作深度，肯定会率先落地。”

就在本月 19 日，引望宣布与宁德时代、时代电服正式签署战略合作框架协议。据悉，三方将展开两大方向的深度合作，当中包括引望正式加入宁德时代巧克力换电生态：引望将联合战略伙伴，围绕合作车型与宁德时代巧克力换电网络的适配与接入，共同拓展换电补能生态等。

启境是华为乾崑（引望）、广汽集团联合打造的高端智能新能源汽车品牌。此前，针对双方的合作，华为公司高级副总裁、引望公司 CEO 靳玉志曾明确表态：“这不是简单的供应商合作，也不是全栈方案输出，我们把最核心的底层接口、调校数据全面开放，团队常驻合署办公，和广汽一起联合定义、联合研发。”

近期，晚点 Auto 报道称，引望与宁德时代、时代电服合作正推进首批车型的开发，涉及五款新车，计划 2027 年上市。报道还提到，在向引望方面求证时，对方转述了三方战略合作协议的核心内容，即合作的动机和目标，但并未对上述信息置评。

财联社的消息则称，华为引望与宁德时代“巧克力”换电合作的首款车型计划于 2027 年推出，奕境品牌首发（IT之家注：奕境为东风与华为合作推出的品牌）。

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