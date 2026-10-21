澳大利亚寻求组建全球联盟，共同对抗“科技巨头”伤害儿童

IT之家 10 月 21 日消息，据彭博社今天（21 日）凌晨报道，澳大利亚通信部长阿妮卡 · 威尔斯希望联合其他国家，向 Meta 等科技巨头施压，要求加强网络安全保护。

41 岁的威尔斯育有三个年幼的孩子。她透露，澳大利亚希望建立一套可供其他国家借鉴的监管标准，要求全球最大的科技企业保护儿童。从色情和暴力内容、网络诱骗者到深度伪造内容，儿童面临的网络危害正与日俱增。

澳大利亚政府上周提出一项全面的立法方案，要求数字服务提供商从产品设计阶段就落实安全保护措施，涵盖社交媒体、AI 聊天机器人等各类数字服务。

威尔斯希望，能够以新法案为基础，与其他国家共同制定一套网络安全基本标准，重点保护儿童。她与马来西亚、菲律宾、新西兰、加拿大、瑞典、英国等国的对口官员进行了讨论，未来几周还将与更多国家磋商。“这些公司拥有全球最雄厚的资源和最强大的实力。要与他们抗衡，就必须让世界各国的立法者联合起来。”

近一年前，澳大利亚推出了全球首个针对 16 岁以下未成年人的社交媒体禁令，随后引发其他国家效仿。从南美洲、欧洲到中东和亚洲，数十个国家相继出台类似限制措施，或计划通过立法设置社交媒体最低使用年龄。

然而，澳大利亚此前的监管行动表明，要让科技巨头遵守规定并不容易。威尔斯称，由于 Facebook、Instagram、TikTok、Snapchat 和 YouTube 涉嫌违反 16 岁以下未成年人社交媒体禁令，针对这些平台的法律诉讼预计将继续推进。

澳大利亚新一轮立法监管并不限于社交媒体。按照新法案，网络游戏、应用程序等数字服务也必须承担保护义务，防止 18 岁以下未成年人遭受虐待和欺凌，或接触色情、宣扬饮食失调症及仇视女性的内容。网络服务提供商还必须每年进行风险评估，识别并减少可以预见的用户安全风险。

威尔斯指出：“我们要求食品生产商在向澳大利亚消费者出售食品前进行检测，也要求玩具制造商在产品上架前检查是否存在导致儿童窒息的风险。《数字注意义务法案》遵循的也是同样的原则。”

她希望法案在今年年底前获得议会通过，并于 12 个月后生效。根据法案，违规企业最高可被罚款 1.092 亿澳元（IT之家注：现汇率约合 5.11 亿元人民币），由澳大利亚网络监管机构电子安全专员办公室负责执行。