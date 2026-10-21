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雷总办公室同款：小米米家全效空气净化器 Ultra 增强版国补后 2699 元新低

2026/10/21 9:12:41 来源：IT之家 作者：阿团 责编：阿团
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小米米家全效空气净化器 Ultra 增强版发布于 2024 年 7 月 19 日，首发价 5699 元。

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耗材方面，除了催化醛解滤芯无需更换，该空气净化器全效复合滤芯、碳素阵列滤芯、中效复合滤芯建议零售价分别为 499 元、499 元、299 元，使用寿命分别为 2 年、3 年、1 年。按照 1 年为 365 天计算，计算得出日均费用分别约为 0.68 元、0.46 元、0.82 元。

据介绍，这款空气净化器搭载“十级复合深度净化”技术，配备“第二代万级碳素阵列”与“专研氧溶层”，可“全面围剿”95 种空气污染。

在除味方面，这款空气净化器获得瑞士 SGS 权威除味认证，号称能够有效清除二手烟残留、厨余异味，其搭载新一代催化醛解滤芯，采用微结构控制工艺，号称能够极大提升空气接触面积，高效将甲醛转化为无害的水和二氧化碳，实现长效使用，无需频繁更换滤芯。

在除菌方面，这款空气净化器采用高强反光铝膜镀层，突破传统 UV 灯珠限制，实现全幅面光照射，无死角消杀细菌病毒。配合四组高能等离子发生器，持续浸润式净化，彻底清除滤芯上附着的微生物，同时去除有害气体与异味，荣获医护级空气净化器认证。

官方同时提到，该空气净化器搭载 PM1、PM2.5、粉尘、甲醛、VOC、二氧化碳、湿度、温度八大传感器，能够实时监测家中空气质量，确保空气始终处于最佳状态。

IT之家附空气净化器参数信息如下：

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关键词：米家全效空气净化器 Ultra 增强版

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