中国信通院：2026 年 9 月国内手机出货量 2185.6 万部，同比下降 21.7%

IT之家 10 月 21 日消息，中国信通院今日发布 2026 年 9 月国内手机市场运行分析报告：出货量 2185.6 万部，同比下降 21.7%。
IT之家从数据获悉，其中，5G 手机 1923.4 万部，同比下降 20.2%，占同期手机出货量的 88.0%。
国内手机市场总体情况
2026 年 1-9 月，国内市场手机出货量 1.89 亿部，同比下降 14.1%，其中，5G 手机 1.71 亿部，同比下降 8.7%，占同期手机出货量的 90.6%。
2026 年 9 月，国内手机上市新机型 45 款，同比下降 4.3%，其中 5G 手机 33 款，同比增长 43.5%，占同期手机上市新机型数量的 73.3%。
2026 年 1-9 月，国内手机上市新机型 286 款，同比下降 28.1%，其中 5G 手机 174 款，同比下降 3.3%，占同期手机上市新机型数量的 60.8%。
国内手机市场国内外品牌构成
2026 年 9 月，国产品牌手机出货量 1820.3 万部，同比下降 23.0%，占同期手机出货量的 83.3%；国产品牌上市新机型 41 款，同比下降 6.8%，占同期手机上市新机型数量的 91.1%。
2026 年 1-9 月，国产品牌手机出货量 1.61 亿部，同比下降 16.1%，占同期手机出货量的 85.5%；国产品牌上市新机型 265 款，同比下降 29.9%，占同期手机上市新机型数量的 92.7%。
国内智能手机发展情况
2026 年 9 月，智能手机出货量 1973.9 万部，同比下降 22.9%，占同期手机出货量的 90.3%；智能手机上市新机型 39 款，同比增长 34.5%，占同期手机上市新机型数量的 86.7%。
2026 年 1-9 月，智能手机出货量 1.76 亿部，同比下降 12.8%，占同期手机出货量的 93.2%；智能手机上市新机型 230 款，同比下降 11.2%，占同期手机上市新机型数量的 80.4%。