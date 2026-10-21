开源项目让《塞尔达传说：王国之泪》原生运行于 Apple Silicon，苹果 M4 MacBook Air 稳定 90 帧

IT之家 10 月 21 日消息，一个开源的 macOS 原生静态重编译项目现已能够在 Apple Silicon 设备上运行《塞尔达传说：王国之泪》。在基础款 M4 MacBook Air 上，这款游戏可以稳定跑到 90 帧，性能表现优于任天堂 Switch 2 官方版本，同时也超过另一款非官方 PC 移植版本。

IT之家注意到，开发者 liyong 开源了 MacNativeGames 项目，这是一个非官方静态重编译工程，可以将《王国之泪》转换为 ARM64 架构的 macOS（以及 iOS）原生应用。该移植版本直接调用苹果 Metal 4 图形接口，最高支持 4K 分辨率的 MetalFX 超分技术，除原生键盘操控外，还支持索尼 DualSense 手柄与 Xbox 手柄。

实际上，该版本性能强于模组制作者 NotRexed 开发的非官方 x86 PC 静态重编译版本。后者在英伟达 RTX 4060 Ti 显卡上帧率仅在 32 至 59 帧之间波动。不过这款 x86 重编译项目仍在持续开发，后续还会推出更多更新。

相比传统模拟器，性能提升源于架构层面的兼容性。任天堂 Switch 的 Tegra X1 芯片与苹果 M 系列芯片都采用 ARM64 指令集。因此 Switch 程序里的 AArch64 机器码，可以在运行前直接转译为 macOS 原生 ARM64 可执行文件。

该方案还消除了一大图形性能瓶颈。过去在 macOS 上模拟 Switch 游戏，需要先将 Switch 专属 NVN 图形 API 转为 Vulkan，再通过 MoltenVK 把 Vulkan 封装适配到苹果 Metal 接口。静态重编译则完全省去这两层转译，直接对接 Metal 4。

海拉鲁地图体量庞大，在运行时编译着色器会导致玩家进入新区域时出现明显卡顿。为解决该问题，MacNativeGames 采用众包方式收集已解析的着色器与资源清单，编译器可以在游戏启动前预先完成着色器构建。

但在准备打开 MacBook 尝试之前需要注意，这并非一款可一键安装的应用。为避免分发任天堂受版权保护的代码，GitHub 仓库仅提供重编译工具。用户需要自行准备从已破解 Switch 设备上合法导出的.xci 或.nsp 游戏文件、prod.keys 文件以及固件字体文件，再借助苹果 Xcode 命令行工具在本地编译生成.app 程序。

随着 AI 代码工具不断进步，整个静态重编译圈子正在发生变化。以往需要数年才能取得的成果，如今短短数周就能实现。