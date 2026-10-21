数字人民币基础设施服务体系全面升级

感谢IT之家网友 战爆渣 的线索投递！
IT之家 10 月 21 日消息，据央视新闻报道，数字人民币运营管理中心今日（10 月 21 日）对外公布数字人民币基础设施服务体系，推出央行端数字人民币系统（DCEPS）、数字人民币智能合约生态服务框架（e-CNY SMART Contract）两大核心成果。
中国人民银行行长潘功胜在本周的 2026 金融街论坛年会上发言称，今年初，人民银行平稳切换了数字人民币新计量框架，数字人民币定位由现金切换为存款货币。
潘功胜还表示，去年在北京设立的数字人民币运营管理中心已全面投入运营，成为集发行管理、零售、批发、区块链、智能合约等服务为一体的综合性数字人民币业务平台。数字人民币业务运营机构已从 10 家拓展至 30 家，覆盖全部系统重要性银行。
此外，数字人民币国际运营中心于去年 9 月在上海正式运营，并推出三大业务平台 —— 数字人民币跨境数字支付平台、数字人民币区块链服务平台及数字资产平台。
数字人民币跨境数字支付平台探索运用法定数字货币解决传统跨境支付中存在的痛点；
数字人民币区块链服务平台为各场景和行业类区块链提供标准化的跨链交易信息转接和链上数字人民币支付服务；
数字资产平台可提供标准、即用的金融级数字资产服务，支持现有金融基础设施将业务拓展至链上。