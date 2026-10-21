数字人民币基础设施服务体系全面升级

IT之家 10 月 21 日消息，据央视新闻报道，数字人民币运营管理中心今日（10 月 21 日）对外公布数字人民币基础设施服务体系，推出央行端数字人民币系统（DCEPS）、数字人民币智能合约生态服务框架（e-CNY SMART Contract）两大核心成果。

中国人民银行行长潘功胜在本周的 2026 金融街论坛年会上发言称，今年初，人民银行平稳切换了数字人民币新计量框架，数字人民币定位由现金切换为存款货币。

潘功胜还表示，去年在北京设立的数字人民币运营管理中心已全面投入运营，成为集发行管理、零售、批发、区块链、智能合约等服务为一体的综合性数字人民币业务平台。数字人民币业务运营机构已从 10 家拓展至 30 家，覆盖全部系统重要性银行。

此外，数字人民币国际运营中心于去年 9 月在上海正式运营，并推出三大业务平台 —— 数字人民币跨境数字支付平台、数字人民币区块链服务平台及数字资产平台。