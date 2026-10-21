马斯克放话：SpaceX“筷子接火箭”下月首次挑战星舰 / 助推器双回收

IT之家 10 月 21 日消息，在 SpaceX 第三季度财报电话会议上，公司首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）表示，公司将于下个月尝试回收星舰（Starship）及其超重型助推器，目标是首次完整回收整个轨道发射系统。

他称，如果成功，这将是历史上首次完整回收轨道运载火箭，并称之为“文明意识史上一个意义深远的技术里程碑”。马斯克同时坦承，首次尝试并不保证成功。

他表示，下一次飞行成功的可能性“大于失败”，即便未能成功，SpaceX 也将在今年年底前继续进行星舰试飞，并在明年加快发射节奏。

IT之家注：星舰是 SpaceX 的两级重型运载系统，由第一级“超重型”助推器和第二级星舰飞船组成，整体高度约 400 英尺（约 122 米），直径约 9 米，采用液态甲烷与液氧作为推进剂。

艺术家绘制的 SpaceX 公司回收其星舰巨型火箭上级的示意图，该公司预计将在该火箭的第 15 次试飞中完成这一操作。图源：SpaceX

SpaceX 此前已经多次成功用发射塔上的“筷子”机械臂，在空中捕获星舰的第一级“超重型”助推器。但由于星舰飞船飞行高度更高、速度更快、距离更远，回收难度显著大于助推器。

上个月的星舰任务曾首次将飞船送入地球轨道，并部署数十颗更大的 V3 星链卫星；但飞行中一台猛禽发动机提前关机，任务被迫从原计划的 10 小时、6 圈轨道缩短至约 3 小时、2 圈。最终，超重型助推器溅落墨西哥湾，星舰飞船则在夏威夷以北的太平洋上空完成离轨点火后垂直溅落，两者均未回收。

如果双级回收成功，SpaceX 将能更快完成星舰的检查、翻新与复飞，从而大幅提高发射频次、降低单次发射成本。马斯克此前设想，到 2030 年星舰每年发射超过 1 万次。

这项技术被视为火星移民、大规模卫星部署和未来深空任务的关键基础。马斯克称，完全可重复使用的轨道运载火箭，是将人类活动持续拓展至地球之外的前提，也是“文明与意识发展史上意义深远的技术里程碑”。