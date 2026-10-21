Adobe 大改 Photoshop 滤镜逻辑：修图不再“一改就毁”

IT之家 10 月 21 日消息，科技媒体 Digital Camera World 昨日（10 月 20 日）发布博文，报道称 Adobe 正重新设计 Photoshop 的滤镜工作方式，现有方案像是“把滤镜印到照片上”，而新机制则是“把滤镜变成一个可随时移动、调节和撤回的效果层”。

在目前版本的 Photoshop 中，用户选择某个滤镜后，通常需要先选中一个图层，再在弹出的设置窗口中调整参数并点击确认。滤镜效果随后会被直接应用到该图层的像素上。

如果用户之后想改强度、颜色或范围，往往要重新打开滤镜、撤销操作，或借助历史记录回退；若只想让效果作用于画面局部，还需要复制图层、创建选区或添加蒙版。

新版机制则把滤镜变成一种更接近图层的独立效果。用户可以在图层面板中把滤镜拖到指定图层上，例如只把高斯模糊应用到背景层，而让人物主体保持清晰。滤镜参数也会从弹窗转移到“属性”面板，用户可以在画布上实时看到变化，并随时调整强度、位置、大小、颜色等设置。IT之家附上相关截图如下：

如果效果不理想，不必破坏原始照片，用户可以直接修改、隐藏、删除或更换滤镜，更容易实现局部模糊、胶片漏光、镜头光斑等效果，也更适合需要反复尝试风格的后期工作流。

Adobe 也在演示 Photoshop AI Assistant 的另一项能力：用户可让 AI 创建自定义滤镜，例如镜头光斑或雨滴效果，并要求其附带可调节的滑块。不过，漏光滤镜本身并不依赖生成式 AI。Adobe 表示，相关更新预计将在今年晚些时候开始推送。