印度最大运营商 Jio 启动 IPO，拟融资 32 亿美元规模创印度纪录

IT之家 10 月 21 日消息，据路透社今天（21 日）早间报道，印度信实工业集团旗下公司 Jio 启动首次公开募股（IPO）公众认购，计划融资 32 亿美元（IT之家注：现汇率约合 214.12 亿元人民币），规模创印度纪录。

这也是信实集团 20 年来首次开展 IPO，市场将关注投资者的认购意愿。

此次发行还将检验全球投资者对新股的兴趣。随着投资者对 AI 企业的审视日趋严格，部分分析师认为，投资者可能转而减少对 AI 行业的投资。

Jio 获得 Meta、谷歌及多家机构投资者支持，旗下拥有印度最大的电信运营商，用户超过 5 亿。按单一国家市场的用户数计算，该运营商位居全球第二，仅次于中国移动。

此次 IPO 对 Jio 的估值最高达 1,083 亿美元（现汇率约合 7,246.69 亿元人民币）。10 月 28 日上市交易后，Jio 有望跻身印度市值最高的企业之列，发行股份中约三分之一将面向散户投资者。

本周，Jio 向阿布扎比投资局、贝莱德等印度及海外投资者配售了价值 8.53 亿美元（现汇率约合 57.08 亿元人民币）的股份。此前，面向这些投资者预留的股份吸引了超过 250 亿美元（现汇率约合 1,672.83 亿元人民币）的认购。

此次 IPO 也向散户投资者、员工和信实集团股东开放，认购将于周五结束，发行价定为每股 1,065 至 1,119 卢比（现汇率约合 75 至 78.8 元人民币）。

信实集团上一次 IPO 是在 2006 年。此次 Jio 的融资规模超过现代汽车印度公司、印度国家证券交易所等此前的大型 IPO 项目。

由安巴尼之子阿卡什 · 安巴尼领导的 Jio 电信业务始于 2016 年。当时，公司判断，如果上网几乎免费，印度人就会大幅增加互联网使用量。凭借低价流量套餐和免费语音通话，Jio 迅速抢占巴蒂电信、Vodafone Idea 等竞争对手的市场份额。

一名直接知情的业内人士透露，信实集团本月向旗下超过 40 万名员工提前约 15 天发放工资，近几周还为有意认购 Jio 股票的投资者提供证券开户协助。

截至今年 3 月的财年，Jio 实现约 32 亿美元（现汇率约合 214.12 亿元人民币）利润，营收 155 亿美元（现汇率约合 1,037.15 亿元人民币），其中约 90% 的利润和营收来自电信业务。