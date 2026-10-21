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国家能源局：9 月份全社会用电量 8997 亿千瓦时，同比增长 1.2%

2026/10/21 11:28:12 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 10 月 21 日消息，国家能源局今天（21 日）上午发布数据显示，今年 9 月份，全社会用电量 8997 亿千瓦时，同比增长 1.2%。

  • 第一产业用电量 135 亿千瓦时，同比增长 4.1%。

  • 第二产业用电量 5800 亿千瓦时，同比增长 1.7%；其中，工业用电量 5751 亿千瓦时，同比增长 1.8%，高技术及装备制造业用电量 1167 亿千瓦时，同比增长 4.6%。

  • 第三产业用电量 1852 亿千瓦时，同比增长 4.9%；其中，充换电服务业、互联网数据服务用电量分别为 168 亿、98 亿千瓦时，增速分别达到 57.0%、35.4%。

  • 城乡居民生活用电量 1210 亿千瓦时，同比下降 6.0%，主要原因是受“沙德尔”台风等极端天气影响，9 月上中旬，华中、华东、南方等高负荷区域降温用电需求下降。

IT之家从数据中获悉，1～9 月，全社会用电量累计 80734 亿千瓦时，同比增长 3.9%。

  • 第一产业用电量 1182 亿千瓦时，同比增长 3.4%。

  • 第二产业用电量 51098 亿千瓦时，同比增长 4.1%；其中，工业用电量 50632 亿千瓦时，同比增长 4.3%，高技术及装备制造业用电量 9619 亿千瓦时，同比增长 8.7%。

  • 第三产业用电量 16109 亿千瓦时，同比增长 6.8%；其中，充换电服务业、互联网数据服务用电量分别为 1315 亿、793 亿千瓦时，增速分别达到 55.4%、41.6%。

  • 城乡居民生活用电量 12346 亿千瓦时，同比下降 0.3%。

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关键词：国家能源局用电电量

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