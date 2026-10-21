《使命召唤：黑色行动》前两部移植版大火，原版开发者自曝“拿不到收益”

IT之家 10 月 21 日消息，当地时间 20 日，据外媒 VGC 报道，《使命召唤：黑色行动》和《使命召唤：黑色行动 2》今年突然推出移植版，销量表现亮眼，却让参与过两款游戏开发的 Treyarch 资深关卡设计师加文 · 戈斯林五味杂陈。他认为，原开发团队理应从新版本的销售收入中获得分成。

动视 7 月 9 日未经预告，便将 2010 年推出的《使命召唤：黑色行动》和 2012 年的《使命召唤：黑色行动 2》移植到 PS4 和 PS5 平台。两款游戏均大获成功，其中《黑色行动 2》更夺得市场研究机构 Circana 的 2026 年 7 月美国游戏销量冠军。

据市场分析机构 Alinea Analytics 估算，两款游戏 7 月合计售出 1120 万份，创造约 4.35 亿美元（IT之家注：现汇率约合 29.11 亿元人民币）收入。

动视和母公司微软自然乐见这样的成绩，戈斯林却不是滋味。

戈斯林透露，两款游戏的移植版几乎没有加入新功能，与原作相差无几，原开发团队应当分享重新发售带来的收益：

最近《黑色行动 1》和《黑色行动 2》在 PlayStation 平台重新上架，说明了两件事。首先，现在的游戏市场太缺乏过去那种节奏紧凑、品质过硬的作品了。其次，这些老游戏仍然是动视和微软的摇钱树。 明明只是售价 40 美元（现汇率约合 267.7 元人民币）、没有任何新内容的数字版，两款游戏却迅速冲进 Circana 美国每周活跃玩家人数榜前十。他们靠十多年前做出来的游戏赚得盆满钵满。 我亲自参与过《黑色行动》和《黑色行动 2》的开发，看到这样的榜单，心里真是百感交集。我为两款游戏倾注了全部心血，和一群才华横溢的同事一起熬过无数个高强度加班的日子，只为了把游戏做到最好。 我们付出无数心血打造的游戏，到了 2026 年还能在排行榜上名列前茅，当然令人高兴。但看到那些高管靠我们当年写的代码赚得盆满钵满，真正做游戏的人却一分钱都分不到，实在不是滋味。 如果高管能靠这些经典作品经久不衰拿到巨额奖金，那么原开发者也应该得到补偿。老游戏能持续赚钱，当年熬过无数次加班、亲手把游戏做出来的开发者也应该得到回报。

动视首席营销官泰勒 · 巴尔近日接受 The Game Business 采访时坦言，《黑色行动》和《黑色行动 2》重新发售后的成绩超出公司预期。他希望两款老游戏的热销也能带动玩家关注本周发售的新作《使命召唤：现代战争 4》。