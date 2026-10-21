200 余盒宝可梦及体育收藏卡在联邦快递卡车中被盗，总价值近 100 万美元

IT之家 10 月 21 日消息，据《The Athletic》报道，上周，一批正在寄回给藏家的 200 余盒评级收藏卡，在加州圣安娜市的专业体育鉴定机构（PSA）总部外一辆停着的联邦快递（FedEx）卡车中被盗。

PSA 是全球规模最大的第三方体育与收藏卡牌评级公司之一。PSA 向圣安娜警方报案称，这批被盗包裹的总估值约 96.3 万美元（IT之家注：现汇率约合 644.4 万元人民币）；随着 PSA 持续核对失窃卡牌清单，该金额还有可能继续上调。

圣安娜警察局在一份声明中表示：“这些托盘里装有各类交易卡，包括但不限于体育卡和宝可梦卡。被盗物品的确切价值目前尚未确定，有待进一步调查。调查仍在进行中。任何知晓此事相关信息的人，均被鼓励联系圣安娜警察局。”

PSA 的母公司 Collectors Holdings 在官网发布声明，确认了这起盗窃事件，表示正联合当地执法部门与联邦快递推进调查。公司称，已经通知各交易平台合作方，提醒平台留意这批稀有带编号藏品，防止被盗卡牌二次流通。所有经 PSA 评级的卡牌都拥有唯一鉴定编号，目前，已确认失窃卡牌对应的编号均已被公司注销。

Collectors Holdings 表示，已经联系受影响客户，将按照遗失藏品的公允市场价值进行赔付，但赔付上限为客户送评前前为每件藏品选定的最高额度。

油管博主 Sky-B Cards 在周末发布视频，自述是本次失窃事件受害者，并公开了 PSA 给到的回复。这位博主花费 8,468 美元（现汇率约合 56,662 元人民币），将 104 张体育收藏卡牌送去评级，其中许多卡牌属于不可复刻藏品，订单投保最高额度为 15.6 万美元（现汇率约合 104.4 万元人民币）。目前暂不清楚其最终会获得多少赔偿。其他受害藏家也陆续联系了另一位油管博主 Boston Card Hunter，后者正在整理一份共享清单，收录被盗卡牌的序列号与详细描述，方便其他藏家识别赃卡。